Avatar 2 : un nouveau personnage dévoilé sur Twitter

Attendu pour décembre 2022, Avatar 2 distille les informations au compte-goutte. Après avoir présenté mi-octobre les décors du nouveau Science lab, la production a dévoilé dans un nouveau post publié sur le compte Twitter officiel du film, une nouvelle photo de tournage.

En septembre dernier le réalisateur James Cameron confiait, lors d’une interview Zoom accordée à Arnold Schwarzenegger, qu’il avait fini le tournage en Nouvelle Zélande et qu’il tournait le reste des prises de vues réelles, précisant par ailleurs que « pour Avatar 2, c’est terminé et on est à peu près à 95 % pour Avatar 3 ». Avec la sortie de ce cliché inédit, le voile se lève sur un nouveau personnage de la saga, qui comptera quatre volets.

Elle révèle l’actrice Edie Falco dans le rôle du général Ardmore, nouveau chef de l’activité RDA de Pandora. Incontournable Carmela dans la série Soprano, l’actrice qui a rejoint l’aventure Avatar campera donc ce personnage inédit aux contours encore flous, mais habillée en treillis. En raison de ses fonctions, la nouvelle tête pensante de la RDA pourrait cependant bien en découdre avec les Navi dans ce second volet.

Here’s a behind the scenes still of Edie Falco as General Ardmore, the new head of RDA activity on Pandora. pic.twitter.com/USCULPvGfd — Avatar (@officialavatar) October 19, 2020

L'actrice, qui a rejoint le casting en février 2019, est en tout cas attendue par James Cameron pour « botter des culs sur grand écran » comme l'expliquait le réalisateur à l'époque.