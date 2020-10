Halloween : 6 livres pour frissonner à tout âge

Sorcières, zombies et ectoplasmes, votre heure est venue. Voici une sélection de 6 livres - 666 paraissait un peu long - entre magie blanche et ténèbres les plus sombres pour que les lecteurs, quel que soit leur âge, puissent profiter d'Halloween.

Le roman pour les parents

1715. Louis XIV est passé de lumière à ténèbres en devenant le vampire originel. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampyria, une coalition à jamais figée rassemblant la France et les royaumes vassaux. Le peuple est tétanisé par la peur alors que la Cour se nourrit littéralement de lui. Double lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire, Victor Dixen (Animale, Cogito, Extincto…) entame une nouvelle saga qui devrait s’étendre sur plusieurs années, mêlant horreur, aventure et réalité historique. Une uchronie qui plaira autant aux amateurs de littérature fantastique et de récits historiques, comme à ceux de la série La Révolution, actuellement sur Netflix.

Vampyria, livre 1 : La Cour des Ténèbres, éd. Robert Laffont, 16 €.

Le roman pour les ados

Harcelé à l’école, Félix soulage sa peine en écrivant une nouvelle dans laquelle il fait mourir tous les élèves qui lui font vivre l’enfer au quotidien. Mais lorsque Félix part en voyage scolaire à Londres, il s’aperçoit que son texte devient prédiction et qu’il ne peut arrêter la série de décès bien réels. Les fans du manga Death Note vont apprécier «Comment tu m’as fait mourir ?», écrit par Gilles Abier, auteur de plus d’une trentaine de romans et de pièces de théâtre jeunesse et ado. Une lecture addictive pour les ados à partir de 14 ans.

Comment tu m’as fait mourir ?, de Gilles Abier, éd. Slalom, 234 p., 14,95€.

La BD pour les parents

Fan de la série «Black Mirror» ? «Jusqu’ici tout allait bien…» est pour vous. Le scénariste et dessinateur turc Ersin Karabulut livre 9 récits d’anticipation aussi glaçant que d’actualité. Une société qui vit sous le joug d’étranges pierres que tout le monde doit porter, un couple dans l’enfer d’une grossesse sans fin, un virus mortel qui éradique les plus conservateurs… Le jeune auteur de «Contes ordinaires d’une société résignée» fait trembler d’effroi à travers des histoires d’anticipation empruntes de fantastique, mais bien inspirées de nos société réelles. Dans un monde où la notion de futur n’a jamais été aussi incertaine, on en sort marqué profondément. A ne pas laisser entre les mains des amateurs de lectures feel-good.

Jusqu’ici, tout allait bien…, d’Ersin Karabulut, éd. Fluide Glacial, 16,90€.

La BD pour les enfants

Plus de rire que de mal avec Tizombi. Ici le héros est mort depuis belle lurette et sa meilleure amie est une jeune humaine qui n’a pas froid aux yeux. Depuis 4 tomes, Cazenove (au scénario) et William (au dessin) font muscler les zygomatiques des jeunes adeptes de l’humour de cimetières. A grand renfort d’hémoglobine et de teints verdâtres, le duo s’amuse de la sympathique galerie de monstres plus tordants que terrorisants, et saura faire référence à un joli bestiaire emprunté à quelques films cultes.

Tizombi, T.4 : mondes cruels, de Cazenove et William, éd. Bamboo, 10,95€.

Le livre-jeu pour toute la famille

Avis aux apprentis sorciers. Gallimard se fend cet automne de nombreuses rééditions et livres dérivés de la saga Harry Potter. S’il est difficile de choisir, «La bataille de Poudlard» s'avère plutôt ludique en livrant de nombreux secrets sur l’origine et le déroulement du mythique affrontement final entre élèves de Poudlard et créatures maléfiques ayant juré fidélité à Voldemort. Le livre à rabats contient une baguette « magique » et lumineuse permettant de lire ou d’écrire à l’encre invisible, de dessiner un masque de Mangemort ou de faire apparaître des détails cachés des sortilèges utilisés dans les films Harry Potter.

La bataille de Poudlard, l’ultime affrontement magique, éd. Gallimard jeunesse, 68 p., 19,90€.

Le livre de recettes magiques pour toute la famille

Mieux qu’un marabout, ce «grimoire de sorcière» promet de faire revenir l’être aimé ou gagner mieux sa vie. Au-delà des tours de magie qui nécessitent déjà un certain état d’esprit, ce grimoire illustré de manière joliment rétro permet de découvrir mythes et légendes autour des expressions de la langue française, mais aussi de nombreux remèdes de grands-mères à partir de plantes et d’aliments. Ces derniers sont par ailleurs au centre d’une cinquantaine de recettes de cuisine pour donner un bon coup de fouet à l’organisme à l’orée de l’hiver. Une vraie petite bible pour sorciers en herbe et autres curieux des pouvoirs bien réels des plantes.

Grimoire de Sorcière, sorts et potions magiques, de brigitte Bulard-Cordeau, éd. E/P/A, 240 p., 29,95€.