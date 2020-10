« Le Roi lion» : la comédie musicale à nouveau reportée en raison de la crise sanitaire

Comédie musicale culte de Disney, le spectacle devait faire son grand retour à Paris en septembre dernier. Il subit à nouveau les conséquences de l’épidémie de Coronavirus.

Alors qu'à l'issue du confinement le spectacle avait déjà été décalé au printemps 2021, la production vient d’annoncer un nouveau report à l’automne 2021. « Face à la recrudescence de l’épidémie – dont les autorités scientifiques envisagent maintenant qu’elle puisse durer jusqu’à l’été 2021 – nous devons nous résoudre à reporter une nouvelle fois ce spectacle tant attendu », explique Stage Entertainment France dans un communiqué. « Dans un contexte d’incertitude persistante, réunir plus de 150 artistes et techniciens, dont les artistes (d’Afrique du sud) et créatifs internationaux, indispensables au spectacle n’ayant aujourd’hui pas la certitude de pouvoir rejoindre la France, s’avère trop hasardeux », poursuit le groupe.

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE] Le Roi Lion de Disney au Théâtre Mogador reporté à l’automne 2021. pic.twitter.com/csDkVJxbIp — Théâtre Mogador (@MogadorTheatre) October 21, 2020

« Une décision difficile » pour Stage Entertainment qui compte faire de ce spectacle attendu « l’un des évènements majeurs de la reprise théâtrale ». Pour l’heure, les dates précises des représentations ne sont pas encore connues, mais le spectacle devrait être reprogrammé courant septembre 2021.

La première adaptation française de ce spectacle culte, créé à Broadway en 1997, avait été présentée à Mogador en 2007. A l’époque, le spectacle avait attiré plus d’un million et demi de spectateurs et décroché en 2008 trois Molières. Au total, le musical joué dans neuf langues à travers le monde a rassemblé plus de 100 millions de spectateurs depuis sa création.