Manga : Wind Fighters dans les pas de Radiant ?

Un vent nouveau souffle sur le secteur du «manfra», ces mangas réalisés par des auteurs français. Alors que Tony Valente et son œuvre phare «Radiant» (éd. Ankama) connaissent un succès international, porté notamment par son adaptation en série animée, nombreux sont les auteurs de l’Hexagone à se rêver un destin similaire. Et parmi les mangas à surveiller de près, «Wind Fighters» et son auteur Christophe Cointault pourraient bien suivre ses pas.

Après avoir usé ses crayons sur un premier projet (Tinta Run), le jeune homme de 33 ans semble avoir trouvé une bonne formule alors que sort le 2e tome des aventures de Helio et Hope cette semaine. Un frère et une sœur qui se retrouvent au cœur d’une aventure où ils devront se rebeller contre l’autoritarisme du Régime, une entité qui entend asservir leur monde. Heureusement, nos héros ne sont pas sans ressources, et dans leur lutte, ils rejoindront un groupe de héros : les Wind Fighters, les combattants du vent. Un manga au rythme endiablé et bourré d'humour.

Une bonne pioche pour l’éditeur Glénat, pionnier du manga en France, qui mise ici sur cet auteur biberonné aux mangas durant les années 1990 et au Club Dorothée. «Lorsqu’on commence un shônen, je pense qu’il faut avoir une vision claire de l’univers que l’on choisit. Il suffit de bien déterminer votre thématique, et le monde que vous allez élaborer vient alors tout naturellement. Naruto avait choisi le monde des ninjas, One Piece celui des pirates, My Hero Academia celui des super-héros de comics ou encore Radiant celui des sorciers. Cela offre une certaine cohérence. Pour ma part, j’ai longuement hésité avant de trouver la thématique des aventuriers. Je crois que cela me correspond bien et j’ai pu tout de suite avoir une idée claire du monde de Wind Fighters », confie Christophe Cointault.

L'influence de «Naruto»

Avant de renchérir : «Par ailleurs, la figure de l’aventurier me permet de véhiculer des valeurs chères à notre culture : liberté, égalité, fraternité, liées à notre esprit de révolte ». Et si cet auteur prolifique, fan de Zelda et de l'univers de J.R.R. Tolkien (Le Seigneur des anneaux) avoue dessiner aujourd'hui le manga qu'il avait rêvé de réaliser durant sa jeunesse, celui-ci confesse l'influence de Naruto dans son projet.

Grand fan d’Akira Toriyama et son Dragon Ball ou encore de One Piece qu'il invite tout fan de mangas à lire si ce n’est déjà fait, Christophe Cointault se plie volontiers à l’idée de travailler à la manière d’un mangaka. «Le manga est un format intéressant à exploiter, puisqu’il faut aller vite, mais on dispose tout de même de plus de pages pour s’exprimer et développer une histoire qu’une BD classique (ndlr : 200 environ par tome contre 47 en moyenne). En outre, je dois suivre un rythme soutenu avec environ deux tomes par an. Je précise que contrairement aux grands mangakas japonais, ici on ne travaille pas avec des assistants chargés des paysages ou des détails. Il n’est pas vraiment dans la philosophie des auteurs français de travailler ainsi. En outre, il serait difficile de trouver en France des gens prêts à réaliser ce type de tâches. Personne n’en voudrait et cela coûterait très cher.»

Ainsi, Christophe doit gérer seul sa série. Du scénario au dessin en passant par les trames, etc. «Je travaille encore à l’ancienne sur du papier dessin avec une plume et de l'encre de Chine, j’envoie mes planches pour les faire scanner par l’éditeur, puis après un cycle de validation j’attaque certains détails de finition avec l’ordinateur.» Comme tout auteur de BD, Christophe Cointault a dû assimiler de nombreuses facettes du métier avant de se réaliser. Et aux dessinateurs ambitieux qui rêvent de se lancer dans un manga, Christophe Cointault conseille de dessiner sans relâche, et même de se forcer à dessiner des choses qu’on n’apprécie pas forcément.

«Faire de beaux dessins est une chose, mettre en scène une BD en est une autre. Ne pensez pas réaliser votre grand œuvre dès le départ. Moi aussi je pensais arriver et révolutionner le système. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Assimilez d'abord les codes des genres que vous choisissez, les éditeurs s’y connaissent et savent souvent mieux ce qui marche. Gardez à l'esprit que vous vous adressez à un certain public. N’écoutez pas que les remarques de votre famille ou de vos amis, car ils sont souvent trop bienveillants et moins critiques. Allez vous confronter à différents publics. Mon conseil est de créer des BD et des planches sous forme d’histoires courtes. Enfin, il faut savoir s'isoler, car personne ne vous tiendra par la main. Si je devais synthétiser, j'applique la règle des trois P : Produire, Partager, Progresser», conclut-il.

«Wind Fighters», de Christophe Cointault, éd. Glénat, tome 1 et 2 disponibles.