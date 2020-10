Leïla Slimani, Meghan Markle, Kim Kardashian... Ces 5 célébrités qui ont quitté les réseaux sociaux

Pourtant très active sur la Toile par le passé, Leïla Slimani vient d'annoncer qu'elle quittait les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas une première. Retour sur cinq annonces fracassantes.

Capture d'écran du compte Instagram de Leïla Slimani @leilaslimette

Sur les réseaux sociaux, l'écrivaine a annoncé ce 20 octobre 2020 qu'elle quittait les réseaux sociaux. «Je ne veux plus cautionner des réseaux où la haine s'étale sans filtre», écrit-elle notamment dans un long post. La romancière était une habituée des réseaux sociaux dans lesquels elle n'hésitait pas à afficher ses positions ou raconter quelques bribes de quotidien.

Pendant le confinement, l'auteure alors adulée avait entrepris un journal de confinement publié par le journal Le Monde. Ce qui n'avait pas manqué d'agacer nombre d'internautes qui ne connaissait pas les mêmes conditions. La femme de lettres avait alors fait l'objet d'un déferlement de haine décomplexée sur Twitter, Facebook et Instagram et de nombreuses parodies. Depuis, chacun de ses posts faisait l'objet de moqueries et de messages haineux.

Lorsqu'ils faisaient encore partie de la famille royale britannique, Meghan Markle et son mari, le célèbre Harry, avaient une équipe dédiée à leur image sur les réseaux sociaux. Depuis leur départ de la Couronne, les deux tourtereaux sont désormais libres de gérer leur image comme ils l'entendent. Dans une interview au magazine Fortune, la jeune femme s'est confiée sur son rapport aux réseaux sociaux qu'elle a décidé de quitter, par «choix personnel». «Je ne sais pas trop (ce qui se passe sur les réseaux sociaux), et pour de nombreuses raisons cela m'est très utile. Je m'inquiète beaucoup pour les gens qui en font une obsession», ajoute-t-elle en faisant notamment référence au caractère addictif de ces réseaux qui restent pour elle une obsession «très malsaine». La duchesse de Sussex avait été violemment critiquée par des internautes alors qu'elle comptait encore parmi les membres de la famille royale.

Des comptes de fans continuent néanmoins à faire vivre l'image de la comédienne :

S'il y a bien une reine des réseaux sociaux, c'est bien Kim Kardashian. Après sa violente agression en octobre 2016 à Paris lors de la Fashion week, la star n'avait plus donné de nouvelles sur les réseaux sociaux, inquiétant par la même occasion ses fans. La star semblait avoir pris les leçons d'une trop grande exposition sur la Toile. Traumatisée par sa mésaventure, elle s'était alors retiré de la vie publique. Mais chassez le naturel, il revient au galop : elle a depuis rassuré ses abonnés en revenant sur le devant de la scène numérique. La star est bien de nouveau présente à peu près tous les jours sur Instagram, n'hésitant pas à se montrer dans toutes sortes de tenues et y raconter sa vie pleine de fantasmes de ses millions d'abonnés.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020