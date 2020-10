Céline Dion va devenir actrice

Après la musique, le cinéma. La chanteuse Céline Dion va bientôt faire ses premiers pas en tant qu'actrice.

La star canadienne sera au casting du long-métrage «Text for you», réalisé par Jim Strouse (»Grace is gone»). Elle partagera l'affiche avec Priyanka Chopra et Sam Heughan, selon le site spécialisé Deadline.

L'histoire, adaptée du film allemand «SMS fur dich», mettra en scène une femme (Priyanka Chopra) qui, pour se remettre de la mort tragique de son fiancé, commence à lui envoyer des sms romantiques. Le numéro du défunt ayant été réattribué, c'est un jeune homme ayant connu le même traumatisme (Sam Heughan) qui reçoit les messages. Une histoire va ainsi naître entre ces deux cœurs brisés.

Si le rôle de Céline Dion n'est pas encore connu en détail, Deadline assure que «les chansons et l'influence [de la Québécoise] vont donner [aux personnages principaux] la force de redonner une chance à l'amour». On peut donc imaginer que la chanteuse interprètera son propre rôle. Pour en être sûr, il faudra attendre la sortie du film, dont la date n'a pas encore été annoncée.

A 52 ans, Céline Dion se lance un nouveau défi avec ces premiers pas sur le grand écran. En attendant de la découvrir dans ce nouveau costume, les fans de la chanteuse pourront se faire plaisir avec le film «Aline», de Valérie Lemercier, dont la sortie est, pour le moment, prévue au 11 novembre. Dans ce «faux biopic», l'humoriste française a en effet voulu rendre hommage à la star canadienne, qu'elle admire.