Confinement : ces sorties de films en VOD à ne pas rater en novembre

Avec la fermeture des salles de cinéma en raison de l’épidémie de coronavirus, les amateurs de comédies et de thrillers, de nouveau confinés, privilégient la vidéo à la demande. Voici une sélection des longs-métrages à regarder à la maison en novembre.

«Les Parfums», de Grégory Magne

Dans ce film où tous les sens sont mis en éveil, il est question d’une rencontre entre une femme perçue comme une diva en raison de son attitude hautaine, et un homme grincheux au cœur tendre. Anne Walberg (Emmanuelle Devos) exerce la profession de nez, et a travaillé pour de prestigieuses maisons de parfumerie. Mais souffrant d’une maladie qui lui a fait perdre l'odorat, elle connaît de nombreuses déconvenues dans son travail. Alors qu’elle doit se rendre en province, Anne fera équipe avec son chauffeur, Guillaume (Grégory Montel, actuellement dans la série «Dix pour cent»), qui se bat pour obtenir la garde partagée de sa fille et manque cruellement de confiance en lui. Entre rires et larmes, ces deux êtres vont s’apprivoiser et s’entraider.

«L’ombre de Staline», d’Agnieszka Holland

La réalisatrice polonaise a choisi de parler de l’Holodomor, l’extermination par la faim de la population ukrainienne en 1932-1933 par le régime soviétique, à travers l’histoire vraie du journaliste britannique Gareth Jones. Après avoir rencontré Adolf Hitler, alors nouveau chancelier allemand, le jeune homme passionné et honnête décide de partir à Moscou dans l’espoir d’interviewer Staline grâce à un réseau présent dans le pays. Mais Gareth Jones découvre avec effroi que ses alliés sont souvent corrompus et que la vérité est tout autre. Surveillé jour et nuit, il prend la fuite et se retrouve plongé dans l’horreur des campagnes où il se fait le témoin des atrocités des hommes.

«Tout simplement noir», de Jean-Pascal Zadi et John Wax

Avec près de 700.000 spectateurs, le long-métrage sorti le 8 juillet au cinéma et qui réunit un casting de haut vol (Fary, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen, Mathieu Kassovitz, Claudia Tagbo, JoeyStarr...), fut un succès critique et public. Avec des punchlines hilarantes et le plein d’autodérision, cette comédie sur le communautarisme qui dénonce le racisme ordinaire, suit à la manière d'un faux documentaire le combat de JP, acteur raté, qui rêve d'organiser la première marche de contestation noire en France.

«Le coupable idéal», de Mikael Hafstrom

Un thriller glaçant et captivant tout droit venu de Suède. Quand il commence son enquête sur une série de crimes perpétrés par le tueur en série Thomas Quick, le journaliste Hannes Rastam est loin de se douter qu’il s’apprête à révéler l’un des plus gros scandales judiciaires du pays. Un film sur un homme prêt à tout pour découvrir la vérité, et dont la trame est inspirée d’une histoire vraie.

«L’homme du président», de Min-ho Woo

Après «Parasite» de Bong Joon-jo qui a remporté un succès sans précédent, ce sera au tour de ce thriller politique de représenter la Corée du Sud aux Oscars en 2021. D’un esthétisme à couper le souffle et d’une mise en scène parfaitement maîtrisée, cette pépite plonge les (télé)spectateurs au cœur de la Corée dirigée par le président et militaire Park Chung-hee à la fin des années 1970. Kim Gyu-Pyeong, un brillant commandant de la KCIA (agence de renseignements du pays), découvre les manigances du pouvoir grâce à l’œuvre de son prédécesseur.