«Dark Waters» sur Canal+ : tout savoir sur le scandale sanitaire qui a inspiré le film

Dans son thriller «Dark Waters», diffusé ce mardi à 21h10 sur Canal+, le réalisateur Todd Haynes aborde l’un des plus grands scandales de santé publique aux Etats-Unis. Un récit qui revient sur la longue bataille judiciaire opposant l’avocat Robert Bilott au géant de l’industrie chimique DuPont.

En janvier 2016, le journaliste Nathaniel Rich qui travaille pour le «New York Times» sort l’article «L’avocat devenu le pire cauchemar de DuPont». Celui-ci relate le combat mené par Robert Bilott pendant plus de vingt ans.

C’est en 1998 que cet avocat d’affaires de Cincinnati (Ohio) décide de partir seul en croisade contre ceux qui déversent des polluants toxiques dans les rivières et les sols, alors qu’il travaille pour le cabinet Taft Stettinius & Hollister. Principal accusé : le groupe mondial DuPont qui fabrique du Teflon.

Un poison qui a fait des milliers de victimes

Robert Bilott a été alerté par les Tennant, une famille d’agriculteurs de Parkersburg, en Virginie Occidentale. Le père Wilbur a vu en effet que son bétail mourait dans d’atroces souffrances. Il est convaincu que le centre d’enfouissement de Dry Run - propriété de DuPont - est à l’origine de ce désastre sanitaire.

En toute connaissance de cause, le groupe puissant déverserait de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) dans les nappes phréatiques, ce qui polluerait l’eau potable et expliquerait pourquoi tant d’habitants de la région auraient déclaré des cancers. L’article de Nathaniel Rich évoque plus de 7.100 tonnes déposées dans le centre jusque dans les années 1990. Robert Bilott devient le porte-parole de ces victimes et va faire éclater la vérité.

Après un long combat qui aura duré près de vingt ans, Robert Bilott obtient en 2017 un accord de 671 millions de dollars de DuPont, pour les 3.500 plaignants de Virginie Occidentale. L’avocat a raconté cette affaire incroyable dans un livre intitulé «Exposure» paru en 2019.