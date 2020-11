Pour Puma, Wil Aime revient avec «Une Idée Royale» et rend hommage à l’iconique Booba

Booba aussi iconique que la marque Puma. Baptisée «Une Idée Royale», la dernière vidéo de Wil Aime, sortie lundi soir, est une publicité pour la marque au félin qui rend hommage au Duc et le place comme une icône de toute une génération.

«Indémodable, indéboulonnable, indétrônable». Telle est la définition d’une icône selon Charly, le personnage interprété par Wil Aime. Le dernier court-métrage du réalisateur, acteur et scénariste de 25 ans affole les compteurs depuis sa mise en ligne : près d’un million de vues en 24 heures et top tendance de YouTube.

Cette fois, le jeune homme s’est associé à Puma, marque qui ne cesse de faire parler d’elle depuis la rentrée. D’abord avec la signature de la star du PSG Neymar. Et dernièrement en signant un partenariat avec Booba.

Dans cette vidéo, Wil Aime s’est glissé dans la peau d’un jeune homme qui travaille dans un groupe de réflexion sur l’image de la marque. Pris un peu au dépourvu -selon ce qu’il veut faire croire car on ne sait jamais vraiment avec Wil Aime-, il se base sur des moments importants de sa vie et les raccroche aux chaussures qu’il porte lors de ces instants : forcément des Puma. Enfin, il y associe des chansons de Booba sorties les années où se déroulent ces actions.

UNE HISTOIRE D'HÉGÉMONIE

Le Duc, dont la carrière a débuté en 1994 avec le groupe Lunatic, a sorti des tubes tout au long de sa carrière. «Même si plus de 15 ans nous sépare de la première époque, il a tellement lui aussi tenu le trône, que vous ne pouvez pas remettre en question qu’il a bel et bien été omniprésent pendant toutes les saisons de ma vie et surement la vôtre, explique le personnage dans la séquence. Comme les chaussures».

L’association entre Booba, qui se définit lui-même comme le roi du rap, et Puma est censée affirmer l’hégémonie de la marque dans son secteur, comme celle de l’artiste de Boulogne sur le rap game. Il s’agit en tout cas d’un coup marketing réussi pour Puma qui a confié le lancement de sa campagne à l’un des plus grands et prometteurs talents français.

Comme à son habitude, Wil Aime a glissé plusieurs clins d’œil, indices et références dans sa vidéo. Comme ce «Izi» (mot fréquemment prononcé par Booba) placé dans la traduction en anglais ou encore le manga Naruto dont il regarde les planches sur son ordinateur au début de l’épisode.

Ce dernier a en tout cas été validé et grandement apprécié par Booba. Sur Instagram, l’artiste a remercié Wil Aime et a écrit : «Plus le combat est dur plus la victoire est belle». De son côté, le jeune réalisateur a confié sur le même réseau social qu’il avait passé «un nouveau palier» avec ce projet qui donne «un bon avant-goût de ce que l’avenir nous réserve».

En attendant ces futurs projets, nul doute que les internautes vont encore passer des heures à éplucher cette nouvelle vidéo. Car, comme aime à le répéter Wil Aime : «chaque détail compte».