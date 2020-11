Booba annonce la sortie du single «5G», premier extrait de son nouvel album «ULTRA»

Trois ans qu'il n'avait pas sorti de nouvel album, depuis son «Trône» qui avait fait grand bruit. Booba vient d'annoncer, à la surprise générale, l'arrivée d'un nouvel opus, porté par le titre «5G», single qui sera disponible dans la nuit du 5 au 6 novembre.

Intitulé «ULTRA», ce dixième album solo arrive à contre-courant de la politique de reports des albums attendus par les majors de la musique pour cause de nouveau confinement. Et c'est comme d'habitude sur Instagram que B2O a posté la nouvelle, et dévoilé la couverture de l'album. Une surprise pour ses fans, malgré son appel lancé à son rival Rohff il y a quelques jours, dans lequel il espérait continuer son duel à distance dans les charts à partir du 6 novembre.

L'album «ULTRA» sera donc porté par le single «5G», qui fait écho aux singles «3G» et «4G» qui annonçaient déjà la sortie des albums «D.U.C.» et «Nero Nemesis».

Celui qui réside toujours sur le sol américain, à Miami, pourrait bien là publier son tout dernier album, puisqu'il a déjà fait part dans de nombreuses interviews de son envie de poursuivre dans la musique différemment. Autre inconnue, les versions qui seront disponibles à la vente. La sortie sera-t-elle uniquement digitale, comme l'intéressé semblait l'indiquer il y a quelques mois, ou une version physique sera-t-elle aussi disponible, malgré la situation sanitaire?