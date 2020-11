Hollande, Binoche, Plantu... des personnalités se « vendent» aux enchères pour aider la planète

Des rencontres exceptionnelles pour la bonne cause. Des dizaines de personnalités issues du monde politique, culturel ou gastronomique prêtent main forte à la fondation GoodPlanet en proposant de partager un peu de leur temps, à travers des expériences inédites, mises en vente aux enchères du 28 novembre au 6 décembre.

Qui aurait cru pouvoir un jour déjeuner avec François Hollande, ou avec Juliette Binoche sur le tournage du prochain film de Claire Denis, plonger dans les coulisses du journal de 20h avec Gilles Bouleau, prendre un cours de photographie avec le photojournaliste Reza ou encore assister au défilé de Stella McCartney et la rencontrer ?

A l’occasion de la troisième édition des « Amis de Yann Arthus Bertrand se vendent aux enchères », une centaine d’expériences insolites et exceptionnelles seront mises en vente en ligne sur le site d'enchères de la maison Drouot, avec le soutien de Christie’s, dès la fin du mois.

Des rencontres variées autour de PLANTU, Anne Hidalgo, JACK LANG ou encore XAVIER NIEL

Touchant tous les secteurs de la culture, du cinéma au théâtre en passant par l’art plastique, mais aussi du monde des médias ou encore de la gastronomie, ces lots variés donneront accès à des rendez-vous inédits, comme l'explique Yann Arthus Bertrand, à la tête de la Fondation GoodPlanet, dans un communiqué : « je suis sincèrement touché par l’engagement de toutes ces personnes qui soutiennent la Fondation GoodPlanet et qui ont répondu présentes. Parce qu’ils sont conscients de l’urgence d’agir et de tout faire pour sauver ce qui peut l’être dans un contexte si particulier, ils m’ont cette année proposé des expériences vraiment uniques. ».

La Fondation .@GoodPlanet_ de Yann Anus-Bertrand organise une vente aux enchères en ligne avec "des lots hors du commum" pic.twitter.com/ioWDSLVO1f — Charles Catherinot (@WirelessCharles) November 5, 2020

Parmi elles, il sera notamment possible de déjeuner avec l’architecte Renzo Piano, à l’origine du Centre Pompidou, dans son atelier, visiter l’Institut du monde Arabe avec l’ancien ministre de la culture et actuel directeur de l’établissement Jack Lang, d'apprendre à dessiner avec Plantu, de passer une journée à la rédaction de Paris Match avec son rédacteur en chef adjoint Romain Lacroix, de découvrir la cuisine du chef étoilé Akrame Benallal en sa compagnie, de visiter la Station F avec Xavier Niel, de profiter d’une dégustation d’huîtres sur le Bassin d’Arcachon avec Joël Dupuch, à l’affiche des Petits mouchoirs, ou encore d’assister à la finale de Top Chef.

Des expériences qui seront mises en vente à partir de 150 euros, et bénéficieront d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % pour les particuliers, et 60 % pour les entreprises. Tous les fonds seront reversés à la Fondation GoodPlanet, qui depuis 2005 s’emploie à mettre l’écologie au cœur des consciences en déployant des programmes de sensibilisation et de terrain.