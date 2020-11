«L'âge d'or» : le sublime tome 2 enfin disponible

Les lecteurs étaient restés éblouis par tant de beauté et de poésie, au fil des pages de l'album L'âge d'or, sublimement dessiné par Cyril Pedrosa, et co-scénarisé avec Roxanne Moreil. Le tome 2 vient de paraître, toujours chez Dupuis. Confinement oblige, une belle surprise attend les premiers lecteurs qui souhaiteront se procurer cet ouvrage qui ne jurera pas au pied du sapin.

Depuis la diffusion, en juin dernier, de la couverture de ce second tome, l'impatience grandissait et les suppositions allaient bon train. Fort heureusement, Dupuis a eu la bonne idée de ne pas repousser sa sortie, malgré la fermeture des lieux de vente de livres à cause du nouveau confinement.

On retrouve ainsi les héros quelques temps après les avoir laissés, fâchés, voire opposés les uns aux autres, chaque rôle principal dans l'histoire incarnant un point de vue différent, sur l'amitié, la moral, les sentiments ou la politique. Engagée comme peuvent l'être les deux auteurs, la bande dessinée évoque à nouveau les grandes utopies politiques ( le pouvoir des élites, la légitimité, la conscience populaire, l'obligation ou pas de l'engagement,...), à travers cette belle galerie de personnages aux idéaux bien marqués, qui vient définitivement clôre ce qui était dès l'origine prévu comme un dyptique.

Dans le tome 1 - récompensé du prix BD Fnac/France Inter l'an passé - la jeune Tilda, héritière déchue du trône du royaume de Lantrevers, tentait de récupérer la couronne, alors que la révolte grondait pour cause de famine. Accompagnée du seigneur Tankred, légitimiste, et du jeune Bertil, sans fortune ni attaches, elle allait parcourir ce royaume qu'elle devait diriger, à la recherche d'alliances et de conseils au fil de rencontres inattendues. Les insurgés commençaient à se trouver des luttes communes pour s'allier et renverser le règne d'Ewald, frère de Tilda qui a usurpé le trône.

On les retrouve dans cet ultime tome, affermis dans leurs convictions, et prêts à en découdre. Alors que l'hiver est tombé, Tilda assiège le château de son frère, avec Tankred toujours à ses côtés. Mais désormais, ce sont deux caractères intransigeants qui se font face, et la population, enrôlée plus ou moins de force dans un camp ou dans l'autre, rechigne à se saigner une fois de plus pour l'ambition personnelle de seigneurs... Quel camp saura tirer son épingle du jeu?

Un émerveillement pour les yeux

D'emblée, toute la magie du graphisme imaginé par l'auteur du très remarqué «Portugal» et sa compagne opère à nouveau (un travail d'orfèvre décrypté par Cyril Pedrosa ICI). Comme dans le tome 1, la tonalité des couleurs suit le déroulement du récit, offrant toujours aux pages des airs de vitraux de cathédrales revisités à la sauce Disney, période Merlin l'enchanteur. Doubles pages stylisées et sans paroles, cases fourmillant de vie et de détails, jeux d'ombre et de lumière, végétation sublimée, effets de surimpression, on pense immanquablement aux fameuses tâpisseries de Bayeux et et leurs récits médiévaux...Le beau volume, dont on se plait à retourner les pages sans fin, reste donc un émerveillement pour les yeux. Si l'album est légèrement plus court que le précédent ( 190 p. contre 230 pour le Tome 1), l'action y est beaucoup plus dense, et tout se joue presque au pieds des murailles de la forteresse et ses alentours.

Seul petit regret (au risque d'un manque d'objectivité !), le fil de l'histoire ne promet pas de revirement inattendu de dernière minute, mais confirme plutôt un dyptique construit comme un conte à l'ancienne, traversé de problématiques qui résonnent dans notre société.

A noter que, cerise sur le gâteau en cette période de vache maigre culturelle, une opération spéciale est mise en place par Dupuis. Avec le concours des auteurs Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil, la maison d'édition a ainsi remplacé les séances de dédidaces qui étaient prévues à l'occasion de la sortie du nouvel album, par l'opération «1000 dessins en 7 jours en soutien aux librairies».

"1000 dessins en 7 jours en soutien aux librairies".





Les séances de dédicaces de Pedrosa et Moreil se réinventent ! Recevez un dessin original en retirant le second volume de "L'âge d'or" via le click and collect chez votre libraire.





Rdv ici : https://t.co/9Pt3SzQmex pic.twitter.com/oDOuw3ZJMH — Éditions Dupuis (@EditionsDupuis) November 2, 2020

Les 1000 premiers lecteurs de L’âge d’or pourront donc bénéficier d’un dessin original en retirant leur album grâce au "click and collect", mais uniquement dans les enseignes du réseau Canal BD, dont la liste est disponible ICI.

L'âge d'or, tome 2, Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil, ed. Dupuis, 192 p., 32 €