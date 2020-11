Malgré le confinement, le Hip Hop Symphonique prépare un show d'exception pour sa 5e édition

Le Hip Hop Symphonique a encore vu le show en grand pour sa 5e édition qui sera diffusée depuis la Maison de la Radio, samedi à 18 heures, et en direct sur Mouv’ (Cliquez ici).

Cette année, le pionnier Passi sera accompagné de quatre jeunes talents : Meryl, Lous and The Yakuza, Maes et Soolking. Ces artistes de la «musique urbaine» ont relevé le challenge d’adapter deux de leurs tubes à un ensemble symphonique, avec Dylan Corlay à la direction d’orchestre et sous la direction artistique d’Issam Krimi. De plus, deux chansigneurs (Laëty et Adamo) livreront des performances pour le public sourd et malentendant.

Le concept, qui a déjà attiré «des dizaines de millions de vues sur Internet pour les dernières éditions», a confié le patron de Mouv’ Bruno Laforestrie, est d'organiser la rencontre entre deux univers musicaux différents mais également de leurs publics respectifs «sans dénaturer le Hip Hop», souligne Issam Krimi.

Ce dernier a réalisé un gros travail en amont pour adapter «des titres que j’adore mais que je ne peux pas mettre en symphonie car je sais que je n'arriverai pas à atteindre le mood initial du morceau, explique celui qui sera également au piano durant l'événement. Il pourrait y avoir une déception pour l’artiste et son public. Alors, parfois, on va plus vers d'autres morceaux et c’est l'occasion d'en faire des relectures».

Répétition de #Passi pour le Hip Hop Symphonique, samedi à 18h sur @mouv pic.twitter.com/U7EyFpxpE5 — Xavier Trèfle (@xavshamrock) November 6, 2020

Le show est une adaptation symphonique du premier genre musical en France. «Celui qui génère le plus de droits» et donc de revenus, comme l'a confirmé Bruno Boutleux, directeur de l’Adami, la société qui gère les droits des artistes-interprètes, coproductrice de l'événement avec Mouv’ et la direction de la Musique et de la Création de Radio France.

En fin de compte, «comme m’a dit un musicien d’un orchestre classique, Hip Hop, Classique, Rap, Blues, ce sont les mêmes notes pour tout le monde», ajoute le dirigeant de l’Adami.

Des paroles qui trouvent écho auprès de Meryl, jeune artiste en pleine ascension. «Ca reste de la musique, relativise la rappeuse de 25 ans. Je fais du rap mais j’écoute de tout aussi. Je suis contente de pouvoir vivre cette expérience-là». L’interprète de «Billets» se réjouit déjà à l'idée de jouer ce morceau avec un orchestre car il a «beaucoup de mélodie, d’émotions, de trucs vrais qui méritent d’être sur scène». Un avis déjà validé par ses nombreux fans qui ont pu avoir un extrait sur Twitter.

Répétition de #Meryl pour le Hip Hop Symphonique, ce samedi à 18h sur @mouv pic.twitter.com/BsyQhiacHc — Xavier Trèfle (@xavshamrock) November 6, 2020

Car c'est sans public que se déroulera cette édition. Toutes les mesures ont été prises pour que l'événement ait quand même lieu. «Il n’y aura pas de public mais une bonne dizaine de personnes sur place et des mesures strictes, notamment des tests PCR pour tous les artistes», a confié Bruno Laforestrie.

Le concert sera diffusé en direct sur Mouv’ mais aussi sur YouTube via ce lien.