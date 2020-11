Noël 2020 : les meilleures nouveautés polar à offrir

Malgré le confinement, on peut acheter des livres, notamment chez son libraire avec le système click & Collect. L'occasion d'offrir ou de s'offrir de bons moments de lecture et de suspense. Sélection des nouveautés polars à glisser sous le sapin.

L'ange rouge de François Médéline

Quais de Lyon. Un radeau à la dérive. Sur ce radeau, un corps crucifié surmonté de délicats dessins d’orchidée… Commence une course contre la montre pour la bande de flics chargée de l’enquête. La presse s’affole. Les rumeurs vont bon train. Il faut donc trouver des réponses très rapidement. Le commandant Dubak, au physique avantageux qui ne lui rend pas que des services, hanté par quelques vieux démons, est entouré de deux adjointes inoubliables : Mamy, vieille flic addict aux fraises tagadas et pas réputée pour sa tendresse et Véronique, jeune passionnée qui couvre les folies de ses collègues.

On suit le trio dans ses aventures, on palpite lors des descentes dans les catacombes ou des explorations d’entrepôts louches, on se heurte avec eux aux témoins peu loquaces et on enrage de ne pas courir assez vite pour choper ce type qui s’enfuit… Le rythme est sans faille et l’intrigue portée par une plume brillante, qui n’est pas sans rappeler les grands maitres américains du genre. Avec ce thriller, François Médéline nous promet une belle nuit blanche. Et on en redemande.

L'ange rouge, de François Médéline, éd. La Manufacture de livres, 520 p., 20,90€.

Prendre un enfant par la main, de François-Xavier Dillard

Marc et Sarah sont meurtris depuis que leur fille, Clémentine, 4 ans, disparaît dans le naufrage de leur voilier. Des années plus tard, ils font la connaissance de Gabrielle, la fille de leurs voisines. Même âge, même regard, nées le même jour. A son contact, Sarah semble reprendre goût à la vie. Lorsque Gabrielle disparaît, Sarah replonge un peu plus loin dans les affres de la mort de sa fille. Comme dans ses précédents romans, François-Xavier Dillard utilise le terreau familial pour faire naître le drame. Si certains grincheux clameront que le thème de l'adolescente disparue est déjà vu, c'est mal connaître la plume habile de François-Xavier Dillard qui sert un thriller de haute volée avec un final désarmant. Derrière le sujet principal qu'est le deuil parental, l'auteur de «Fais-le pour maman» parvient à aborder nombre de thématiques passionnantes, comme les rancoeurs dans le couple ou encore les aigreurs face aux différences d'éducation. Une pépite à ne pas manquer.

Prendre un enfant par la main, de François-Xavier Dillard, éd. Belfond, 336 p., 19€.

Sigló de Ragnar Jónasson

Pâques. La tempête de neige approche de la ville de Siglufjördur, le plus septentrional des villages d'Islande. Une jeune fille de 19 ans est retrouvée morte dans la rue principale. Une chute de balcon semble la cause évidente de ce décès. Mais l'un des pensionnaires de la maison de retraite de la ville n'arrête pas d'écrire sur les murs : «elle a été assassinée».

Une nouvelle enquête pour l'inspecteur Ari Thór que ses très nombreux fans français ne se lassent pas de retrouver au fil des enquêtes. En quatre ans, l'auteur islandais a vendu quelque 600 000 exemplaires de ses thrillers bien balancés. C'est encore une fois le cas avec ce polar plein de charme et un peu hors du temps, au milieu de cette neige islandaise de printemps.

Sigló, de Ragnar Jónasson, éd. La Martinière, 272 p., 21€.

Immortel de J.R. Dos Santos

Un scientifique chinois disparaît après avoir annoncé la naissance de jumelles génétiquement modifiés. Services secrets et presse internationale sont sur l'affaire. Un homme se présentant comme un scientifique pour la recherche américaine de la Défense contacte Tomas Noronha. Le célèbre cryptologue né dans «La formule de Dieu» (2 millions d'exemplaires vendus dans le monde) du même auteur, reprend du service pour retrouver ce savant disparu.

Une manière pour J.R Dos Santos, journaliste et écrivain star au Portugal, de s'attaquer au thème de l'intelligence artificielle - et du désir d'immortalité - dans ce huitième roman plein de rebondissements et ce, dans un environnement très actuel, entre chaos sanitaire et crise sociale. Plus qu'une dystopie, une sorte d'alarme bien glaçante.

Immortel, de J.R. Dos Santos, éd. Hervé Chopin, 560 p., 22€.

Des ailes d'argent, de Camilla Lackberg

Faye Hedström est désormais installée à l'étranger, sa société Revenge est florissante et son ex-mari infidèle placé derrière les barreaux. Pourtant, son bonheur ne sera que de courte durée puisque Faye est contrainte de retourner à Stockholm et risque de tout perdre à nouveau.

Après l'excellent «Femmes sans merci» publié en France en juin, Camilla Läckberg poursuit son diptyque entamé avec «La cage dorée» dans lequel on découvrait Faye. Comme avec «Femmes sans merci», l'auteure suédoise va traiter de vengeance de femmes dans un monde régi par les hommes, dont quelques-uns très pervers. Armée de sa plume trempée dans l'acier et son art du rebondissement, l'auteure du «Tailleur de pierre» montre une nouvelle fois que son surnom de «reine du polar scandinave» n'est pas galvaudé.

Des ailes d'argent, de Camilla Lackberg, éd. Actes Sud, 320 p., 22,70€