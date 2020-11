En Finlande, des concerts de metal au fond des bois, avec un public virtuel

Du metal, une église en ruines et un château secret : voilà qui devrait permettre de s'évader un peu du confinement. Tuska propose ce mois de novembre trois concerts virtuels dans des lieux atypiques de Finlande.

Le groupe Tuska («douleur» en finnois) organise depuis une trentaine d'années le Tuska Open Air Metal Festival, le plus grand festival de metal des pays nordiques. Coronavirus oblige, l'édition 2020 n'a pas pu se tenir.

Les fans de metal pourront toutefois se consoler avec Tuska Utopia, un événément 100% virtuel qui peut être suivi de chez soi, dans le monde entier. «Tuska Utopia combine des concerts de métal uniques en leur genre, une esthétique de vidéo à la pointe de la technologie et une immersion dans des lieux atypiques finlandais», explique le site de Tuska.

Concrètement, le concept de Tuska Utopia est d'allier la musique et le voyage. Chaque artiste donnera un concert dans un endroit bien particulier de Finlande, souvent associé au mystère. «Il y aura trois épisodes, trois artistes et trois lieux uniques et époustouflants», résume le site.

Un concert, un interview et une visite

Turmion Kätilöt se produira le 13 novembre au gazomètre Suvilahti d'Helsinki. Le deuxième épisode sera assuré le 20 novembre par le groupe Battle Beast, dans un château secret. Les spectateurs pourront enfin découvrir les ruines de l'église de Saint Michael avec le concert d'Apocalyptica, le 27 novembre.

Les épisodes, qui dureront tous une heure, seront composés du concert, d'un entretien avec les artistes et de la visite virtuelle du lieu de tournage.

Le billet pour un concert coûte 14,90€ et permet un visionnage dans les 48H.