La Fédération de cyclotourisme appelle à un allègement des restrictions de déplacements

Depuis fin octobre et jusqu’au 1er décembre, les déplacements des Français sont limités à une heure quotidienne dans un périmètre d’un kilomètre de leur domicile. Une mesure qui passe mal auprès de la Fédération française de cyclotourisme, qui demande un allègement de ces restrictions afin de permettre aux Français de pédaler malgré le reconfinement.

Les adeptes du vélo le savent bien. Il est difficile de pédaler dans un rayon d’un kilomètre. « Un kilomètre, on ne va pas bien loin. On reste bien souvent dans une zone urbaine. Alors qu’au-delà, il est possible d’aller dans les bois, les champs, les chemins de terre », explique Dominique Lamouller, vice-président de la Fédération de cyclotourisme. « Si cette règle des un kilomètre est compréhensible dans les grandes métropoles, elle ne peut pas s’appliquer de manière générale », poursuit-il. Aussi la Fédération française de cyclotourisme appelle dans un communiqué à ce que la pratique du vélo, qui ne « remet pas en cause les gestes barrières indispensables», soit considérée pendant le confinement comme une activité essentielle à la santé, et permise individuellement au-delà d’une heure et d’un kilomètre.

«Le gouvernement, fin octobre, a été amené à prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie. Nous assistons dans ce cadre, à un retour en arrière incompréhensible, permettant une multitude de dérogations (les exemples se multiplient), mais interdisant l’usage du vélo en tant qu’activité physique, au-delà d’une heure et d’un kilomètre du lieu de résidence», note ainsi la Fédération.

Une mesure d’autant plus incompéhensible, selon elle, alors même que le Plan national vélo se concrétise, que les collectivités aménagent leurs territoires pour favoriser la pratique et que l'importance de s'adonner à une activité physique est soulignée par le corps médical. « On ne peut pas défendre l'idée que le sport est bon pour tous, le moral comme le physique, et finalement bloquer tout le monde. Il faut faire confiance aux gens et laisser l'accès aux sports de pleine nature », conclue le vice-président de la Fédération.

Ce sport est, en outre, de plus en plus plébiscité par les Français. Près de 60 % d'entre eux déclaraient ainsi pratiquer le vélo en 2018, selon l’observatoire du tourisme à Vélo, un chiffre en constante hausse.