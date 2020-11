La Nuit européenne des musées, annulée, est maintenue en version numérique

Annulée en mai 2020 à cause de la pandémie, la Nuit européenne des musées avait été reportée à novembre. Deuxième confinement oblige, les organisateurs de la 16e éditions de la Nuit européenne des musées ont dû se résigner à imaginer la manifestation sous forme numérique.

Dès la nuit tombée, ce samedi 14 novembre, les amateurs d'art - en souffrance depuis ces deux confinements et les fermetures des musées - pourront néanmoins profiter d'un dispositif numérique mis en place pour pallier à l'annulation des évènements in situ.

S'il est bien évident qu'une telle initiative ne peut remplacer une visite sur place, cette version numérique a pour objectif de «garder le lien avec le public tout en valorisant les lieux de culture et en rappelant leur rôle essentiel, d'autant plus important en période de crise». Les organisateurs promettent donc un «programme ludique et surprenant» sur les réseaux sociaux avec #NuitDesMuséesChezNous!

des initiatives locales

Si chaque pays décide de maintenir ou non son évènement selon les conditions sanitaires locales, en France, il est en totalité numérique. Malgré cela, nombreuses sont les initiatives prises pour tenter de faire vivre la culture et l'art sur tout le territoire hexagonal, comme la visite du Palais Idéal du Facteur Cheval (Hauterives) à la lueur des bougies, une vidéo ludique de La Monnaie de Paris sur le compte Instagram @culture_gouv ou une websérie un peu décalée sur la vie de Rodin à découvrir sur le site du musée parisien.

Le programmes est à retrouver sur le site du Ministère de la Culture :