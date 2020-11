AC/DC : que vaut leur nouvel album «Power Up» ?

Après de nombreux coups durs, leur retour était plus qu’incertain. Pourtant, les survivants d’AC/DC - 70 ans en moyenne - sortent ce vendredi 13 novembre un nouvel album, baptisé «Power Up». Le premier depuis 2014 pour le groupe de hard rock.

Enregistrés sous la houlette du producteur Brendan O’Brien, qui avait déjà travaillé sur «Black Ice» en 2008 et «Rock or Bust» en 2014, ces douze nouveaux morceaux, dont le single «Shot in the dark», démontrent que les Australiens n’ont rien perdu de leur superbe et conservent toute la puissance qui a largement contribué à leur succès.

Le morceau d'ouverture intitulé «Realize» promet d'envoyer «du lourd» avec des gimmicks vocaux à la «Thunderstruck» - un classique du groupe -, alors que «System down» séduit avec ses riffs lourds et un solo qui permettra au guitariste Angus Young de s'amuser sur scène.

Car cet opus qui sera accessible dès vendredi sur toutes les plates-formes, a été conçu pour la scène. On pourrait même imaginer une tournée de stades quand l’épidémie de coronavirus ne sera plus qu’un lointain souvenir et que les concerts pourront reprendre.

Un sublime hommage à Malcolm Young

«Parmi les grands groupes internationaux, il n'y a que les Rolling Stones qui sortent des disques et tournent encore autant après la perte d'un membre-clé, Brian Jones (multi-instrumentiste de génie, mort en 1969, à 27 ans, ndlr). Queen n'a jamais pu trouver l'équivalent de Freddie Mercury, alors qu'AC/DC (a trouvé) tout de suite un autre chanteur aussi bon que Bon Scott avec Brian Johnson», a expliqué Christian Eudeline, rédacteur en chef du bimestriel «Vinyle & Audio», dans un entretien à l’AFP.

En effet, AC/DC, qui a vendu plus de 200 millions d’albums dans le monde, fait aujourd’hui figure de phénix dans l’industrie musicale. Le premier chanteur, Bon Scott est mort en 1980, et Malcolm Young - guitariste et cofondateur en 1973 du gang avec son frère Angus (des Ecossais installés en Australie) - est décédé en 2017. Brian Johnson a également dû quitter le navire pour un début de surdité, remplacé pour une série de dates par le leader des Guns N'Roses, Axl Rose. Johnson, avec un équipement auditif dernier-cri, est aujourd'hui de retour, de même que le batteur Phil Rudd, qui fut miné par les addictions puis soupçonné d'avoir commandité un assassinat en Nouvelle-Zélande, avant d'être blanchi.

«Le groupe, c'était le bébé, la vie de "Mal"(Malcolm), c'était lui qui nous poussait toujours à continuer. Il disait toujours, être un musicien, c'est être un peu comme sur le Titanic, le groupe continue à jouer quoiqu'il arrive au bateau», conclut Angus Young, dans une vidéo sur le site officiel de la formation, visiblement très fier de ce nouvel album «Power Up».