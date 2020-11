Facebook inaugure avec l'Opéra de Paris son offre de spectacles en ligne en soutien à l'art vivant

Alors que le secteur de l’art vivant subit de plein fouet les conséquences des deux confinements, Facebook lance l’opération #ensembleauspectacle, pour soutenir le monde de la culture en proposant d’assister à des spectacles en ligne, contre une petite contribution entièrement redistribuée aux artistes.

Les salles de spectacle ont à nouveau baissé le rideau depuis le 30 octobre, et au mieux jusqu’au 1er décembre. Face à cette situation qui fragilise à nouveau le monde de l’art vivant, Facebook participe au maintien de l’activité culturelle en donnant accès, via sa plate-forme, à des spectacles à découvrir en direct depuis chez soi.

Inaugurée demain, vendredi 13 novembre à 20 h, avec « Créer aujourd’hui », spectacle de danse interprété par le Ballet de l’Opéra national de Paris et initialement prévu du 4 au 28 novembre au Palais Garnier, cette initiative poursuit un double objectif : permettre au public et aux établissements culturels de rester en contact sans risque sanitaire, et aux institutions d’accéder à des revenus complémentaires en ces temps de crise.

« Depuis le mois de mars, le secteur de la culture traverse des moments incroyablement difficiles en raison de la pandémie du Covid-19. Nous sommes très heureux chez Facebook d’être aux côtés des artistes et des institutions culturelles pour leur permettre de maintenir le lien avec le public mais aussi de générer des revenus grâce à des fonctionnalités telles que les « événements payants en ligne ». Nous espérons que cette initiative de l'Opéra de Paris inspirera d'autres acteurs de la culture pour que le spectacle continue à vivre malgré la crise sanitaire », explique ainsi Edouard Braud, directeur des partenariats médias en France et en Europe du Sud pour Facebook, à propos de cette opération qui devrait être rejointe par d’autres artistes dans les semaines à venir.

Malgré le confinement, le spectacle continue sur Facebook : retrouvez le @BalletOParis en avant-première payante sur Facebook vendredi 13 novembre à 20h ! Achetez vos accès via la page Facebook de l'@operadeparis #EnsembleAuSpectacle https://t.co/w22sO7GtLT https://t.co/9MFjXOROO7 — Facebook France (@FacebookFR) November 10, 2020

Toutes les recettes redistribuées aux artistes

Afin de soutenir financièrement la culture avec cette offre de spectacles payants en ligne, une participation symbolique, fixée par les établissements culturels eux-mêmes, sera en effet demandée. Cette dernière sera redistribuée « intégralement aux artistes et Facebook ne percevra aucun frais », note la plate-forme dans un communiqué. Pour assister à la représentation en ligne de « Créer aujourd’hui », un spectacle mêlant danse contemporaine et musique à travers trois chorégraphies d’artistes contemporains, les internautes devront débourser 4,49 euros.

Une modique contribution qui leur donnera accès, en passant par la page Facebook de l’Opéra de Paris, à l’univers de l’excellent Sidi Larbi Cherkaoui avec sa nouvelle création «Exposure», en collaboration avec Woodkid, dans laquelle les artistes de l’Opéra évolueront dans des costumes signés Chanel. 2 autres chorégraphies, de Mehdi Kerkouche et Tess Volekher, sont aussi proposées. Deux artistes qui collaborent pour la première fois avec l’Opéra de Paris. L'occasion également de suivre les artistes des coulisses jusqu'à la salle.