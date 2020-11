«The Revenant» : Leonardo DiCaprio a dormi dans des carcasses d'animaux

Pour incarner ses personnages, Leonardo DiCaprio ne se fixe aucune limite. Après les eaux glacées dans «Titanic», l'acteur a accepté de dormir dans des carcasses d'animaux pour «The Revenant» d’Alejandro González Iñárritu, diffusé ce jeudi, à 21h05, sur France 3.

Dans une longue interview accordée à Yahoo Movies lors de la sortie du long-métrage en 2016, la star américaine était revenue sur les conditions très difficiles du tournage. «Je peux citer 30 ou 40 séquences qui étaient parmi les tâches les plus difficiles que j’aie eu à faire. Qu’il s’agisse du va et vient dans des rivières glacées, ou du fait de dormir sur des carcasses d’animaux, ou de ce que j’ai mangé sur le plateau», avait-il expliqué, ajoutant qu'il était sans cesse en hypothermie.

