Oscars 2021 : de quoi parlent les 5 films présélectionnés pour représenter la France ?

On connait désormais les 5 films français présélectionnés pour représenter la France lors de la 93e cérémonie des Oscars, repoussée au 25 avril 2021 pour cause de coronavirus. Place des femmes et des minorités sont deux critères qui semblent avoir guidé le Centre national du cinéma dans ses choix.

Ces cinq films, qui ne sont pas tous sortis en salles, sont : «ADN» de Maïwenn, «Eté 85» de François Ozon, «Mignonnes» de Maïmouna Doucouré, «Deux» de Filippo Meneghetti, et «Gagarine» de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.

Preuve de la pertinence de sa mise en place, les films «ADN», «Eté 85» et «Gagarine» avaient reçu le label Cannes 2020, mis en place pour palier à l'absence d'une Quinzaine cannoise. il faudra attendre le 19 novembre prochain pour connaître le nom de l'heureux élu, après audition par la Commission de sélection.

Mais pour qu'un film français remporte l'Oscar du meilleur film étranger - ce qui n'est pas arrivé depuis 1993 et le sacre de Régis Wargnier pour Indochine - il faudra cette fois que les membres du comité de sélection de l'Oscar du meilleur film international décident de le garder, au sein des 9 films étrangers qui pourront concourir le 25 avril prochain, parmi une centaine venus du monde entier.

Alors que les Oscars ont adapté leur philosophie pour mieux rendre compte des évolutions de la société américaine, trois des films français présélectionnés sont réalisés par des femmes, et la place des minorités et le rôle de la diversité irriguent cette liste.

«ADN», de Maïwenn

Après les enfants maltraités dans «Polisse» et la passion destructrice d’un couple dans «Mon Roi», l’actrice et réalisatrice Maïwenn explore dans «ADN» les rapports complexes d’une famille dysfonctionnelle où le grand-père tient le rôle de pilier. Quand ce dernier meurt, sa petite-fille Neige, divorcée et mère de trois enfants, perd pied et se retrouve plongée dans une crise identitaire.

Entre des parents toxiques et une fratrie qui tente à sa manière de surmonter le deuil, cette héroïne s’interroge sur ses racines algériennes, aidée de son ex (excellent Louis Garrel) qui désamorce les conflits avec ironie. Si le terme «autobiographique» lui paraît «réducteur», Maïwenn a souhaité «faire un film contre le racisme et pour les immigrés», qu’elle a écrit avec Mathieu Demy. Fanny Ardant, Omar Marwan, Marine Vacth et Dylan Robert complètent le casting de cette œuvre intime, dans la lignée de «Pardonnez-moi», son premier long-métrage.

«ETE 85», de François OZON

Après avoir fait polémique en 2019 avec son film «Grâce à Dieu», qui dénonçait la pédophilie au sein de l’Eglise catholique, François Ozon revient avec une romance tragique adaptée de «La danse du coucou», roman d’Aidan Chambers que le réalisateur de «8 femmes» souhaitait porter à l’écran depuis des années.

En 1985, alors que les jeunes portent des jeans et des bandanas, affichent des posters de «Taxi Girl» dans leur chambre, et écoutent The Cure, Alexis (Félix Lefebvre), un fils d’ouvrier obnubilé par la mort, rencontre le beau et charismatique David (Benjamin Voisin) après une sortie en mer qui aurait pu mal tourner.

Les deux adolescents, devenus amants, vont vivre intensément, passionnément... dangereusement. Car derrière cette belle histoire d’amour, François Ozon y ajoute une bonne dose de thriller. Estampillé du label «Cannes 2020», ce long-métrage qui fait écho aux œuvres de Christophe Honoré, est un magnifique hommage aux figures des années 1980. Valeria Bruni Tedeschi, Isabelle Nanty et Melvil Poupaud sont remarquables.

«MIGNONNES», DE MAÏMOUNA DOUCOURE

Le film «Mignonnes», déjà visible sur Netlfix, traite du thème de l’hypersexualisation des préadolescentes. Premier long-métrage de la réalisatrice Maïmouna Doucouré, il dresse le portrait d'une petite parisienne de 11 ans d’origine sénégalaise, qui rêve d’intégrer une bande de filles qui dansent de manières suggestives comme dans les clips. Des gamines en construction poussées trop vite hors de l’enfance, notamment par une course effrenée aux likes et une existence dictée par toute puissance des réseaux sociaux.

Maïmouna Doucouré décrit son film comme un cri d’alarme, «un uppercut nécessaire sur l’aliénation adolescente au temps des réseaux sociaux», insistant sur l’«urgence à remettre en question les outils qu’on leur donne pour se construire.»

Salué par la critique, le long-métrage a reçu le prix de la mise en scène au festival de Sundance et la mention spéciale du jury au festival de Berlin. Une juste récompense pour un film qui subi toujours les foudres d'une contestation née aux Etats-Unis, la campagne de lancement du film ayant été interprêtée là-bas comme une incitation à l'hypersexualisation des jeunes filles, thème que «Mignonnes» entend justement dénoncer.

«DEUX», de FILIPPO MENEGHETTI

Pour son premier film, le réalisateur italien, qui l'a co-scénarisé avec avec Malysone Bovorasmy, narre la relation ambigüe entre Nina (Barbara Sukowa) et Madeleine (Martine Chevallier), qui sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de leur entourage comme de leurs familles, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Les deux femmes, d'un certain âge, alternent entre vie extérieure en solitaire, et vie intérieure à deux.

Mais cette double existence se confronte au regard de leur propres enfants, surtout quand ces deux êtres souhaitent, alors que les années passent, s'installer ensemble. Mais comment alors avouer à ses enfants ce qui a été si longtemps caché ? Film contemplatif, aux dialogues sobres, «Deux» inverse avec beaucoup d'intelligence le postulat du coming-out, souvent vu comme une revendication d'une jeunesse vis-à-vis de ses ainés. Le rythme imprimé, la beauté des plans, font parfois flirter ce film avec le thriller.

«GAGARINE», DE FANNY LIATARD ET JEREMY TROUILH

Labellisé Sélection officielle Cannes 2020, ce film aurait dû sortir sur les écrans le 18 novembre, et n'a pas encore de nouvelle date de sortie, comme nombre de films. Il est réalisé par Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, qui signent ici leur premier film.

On y suit le jeune Youri, 16 ans, qui a grandi dans la cité Gagarine, nommée comme telle après avoir été, en 1963, inaugurée par le cosmonaute Youri Gagarine en personne. Dans cette immense cité de briques rouge d'Ivry-sur-Seine, Youri se rêve en cosmonaute. Mais lorsqu'il apprend que la cité va être démolie, il décide de faire appelle à l'entraide des habitants du bâtiment.

Diana, Houssam et les autres vont se donner pour mission de sauver ce qu'ils voient alors comme un vaisseau spatial. Les deux réalisateurs ont volontairement mis dans ce film l'accent sur l'onirisme, aussi bien dans le scénario que dans les plans utilisés.

Un baiser en haut d'une grue, les inventions du jeune rêveur Youri, alternent avec les scènes de solidarité. Un long-métrage qui se veut aussi poétique que possible, sans rentrer dans l'analyse sociale comme l'a fait par exemple le film «Les Misérables».