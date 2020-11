Que signifie «Tchop», le titre du nouveau morceau d'Aya Nakamura ?

«J’arrive dans ma tchop, tchop, tchop/Toi, t’es dans le flop, flop, flop». Voici le refrain que reprend Aya Nakamura dans le morceau «Tchop», extrait de son troisième et nouvel album «Aya» sorti ce vendredi. Mais que signifie ce terme utilisé par la chanteuse de R’n’B ?

Celle qui peut se targuer d’être la chanteuse française la plus écoutée dans le monde avec son langage bien à elle, devrait encore battre tous les records avec ce titre. Si les initiés comprennent les mots et autres expressions de l’artiste, beaucoup chanteront les nouvelles chansons d’Aya Nakamura sans forcément comprendre le sens des paroles.

Dans «Aya» qui fait suite à «Journal intime» (2017) et «Nakamura» (2018), il est donc question de «Tchop». Chez les ados qui l’utilisent souvent dans les quartiers, ce mot désigne une voiture dans laquelle on va faire un tour avec ses potes.

En duo avec RK et Alonzo, Vegedream, comme d’autres artistes issus de la musique urbaine, a également repris ce terme pour baptiser l’une de ses compositions. «J'viens d'sortir du concessionnaire/J'suis dans la tchop, tchop, tchop», peut-on entendre.

L’interprète de «Pookie» et «Djadja», qui cumule des millions de vues sur YouTube, ne manquera pas encore de surprendre ses fans - et de laisser certains parents désarmés face à des paroles incompréhensibles - avec ce troisième disque. Quinze morceaux dansants et entraînants, parmi lesquels les tubes «Jolie nana» et «Doudou».