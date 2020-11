Confinement : le site Izneo met à disposition plus de 1000 albums gratuitement ou à prix réduits

Pour adoucir ce second confinement, le site Izneo, spécialisé dans la lecture numérique, propose une offre alléchante pour tout ce mois de novembre 2020.

En accord avec plusieurs maisons d'édition, Izneo met à disposition - jusqu'au 30 novembre - plus de 1000 albums de bande dessinée. De l'album jeunesse au roman graphique, le site permet de lire gratuitement ou à prix réduits une grande diversité de contenu. De quoi pouvoir lire sans sortir.

Un boom de la lecture numérique

Alors que la pandémie met à mal le secteur de la culture, la lecture sous format dématérialisée, elle, pourrait bien être en voie de créer une petite révolution dans le secteur des livres.

La France connaît certes un retard sur la lecture en format numérique sur les autres pays : selon le baromètre des usages du Livre numérique et audio 2020 (SNE/Sofia) cité par Forbes, seuls 25 % des Français déclarent avoir déjà lu un livre en numérique. A titre de comparaison, aux Etats-Unis, 52 % des Américains possèdent une liseuse électronique (étude Statista 2020). Mais le premier confinement a changé la donne : le site Izneo enregistrait dès le mois de mars une augmentation de lecture en streaming de 150 % et une hausse de lecture de BD numériques de plus de 120 %.

Si cette année de la BD n'a pas pu trouver son public en «présentiel» avec l'annulation de nombreux évènements liés au neuvième art, ces chiffres montrent bien que le public ne s'est pour autant pas détourné de ce type de lectures.

Une offre très diversifiée

Preuve que la lecture numérique n'est pas réservée à un seul type de public, Izneo propose une large palette d'albums dans le cadre de ses Izneo Crazy days. Les amateurs de séries d'aventures cultes peuvent (re)découvrir gratuitement le premier tome de «Ric Hochet» et pour 1,99€ quelques épisodes de «Spirou & Fantasio» (T.12 à 16), les fans de science-fiction auront accès à de grands incontournables du genre tels qu'«Exo» ou «L'Incal» pendant que les jeunes filles peuvent se replonger dans les «Sisters» ou «Les Nombrils». Gaston, Leonard, Ducobu... Le choix parmi les nombreuses séries comiques se révèle d'ailleurs très grand et de nombreux premiers tomes restent gratuits.

Côté mangas, l'offre concerne de nombreux classiques comme «Radiant», «One piece» ou encore «Gunnm». Enfin, le roman graphique sort de sa tour d'ivoire et se rend disponible pour le digital avec des titres tels que l'adaptation du roman de Pierre Lemaître, «Au-revoir là haut» par Christian de Metter.