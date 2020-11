Noël 2020 : les meilleurs livres pour enfants à offrir

Humour, aventures, tendresse... Le secteur de la jeunesse recèle de genres à découvrir. Les livres restent des cadeaux parfaits pour enfants et adolescents à glisser sous le sapin. Sélection.

«O'Contraire» de Didier Decoin et Alexandra Huard

© Didier Decoin / Alexandra Huard / Robert Laffont

Pour les sept ans de sa fille Sarah, monsieur O'Hara, éleveur de chevaux, lui offre un joli poulain promis à un grand avenir de coureur. Mais pour sa première sortie, le poulain se met à galoper... à l'envers. Surnommé O'Contraire, ce dernier fait honte à la famille. Joliment illustré par la palette de couleurs douces d'Alexandra Huard, cette aventure rythmée, et premier album jeunesse de l'écrivain Didier Decoin, se révèle un joli hymne à la différence.

«O'Contraire», de Didier Decoin et Alexandra Huard, éd. Robert Laffont, 48 p., 14 €, à partir de 5 ans.

«Le livre des petits bonheurs» de Hervé Eparvier et Soledad Bravi

© Soledad Bravi / Hervé Eparvier / Ecole des loisirs

Jouer avec une coccinelle sur le bout de son doigt, manger des frites, faire un câlin à sa maman quand on se sent triste, sauter dans les flaques... Longue est la liste des petits bonheurs mais qu'est-ce qu'on l'aime. Soledad Bravi met son trait génial au service de la plume d'Hervé Eparvier. Résultat : le duo saura toucher parents et enfants avec un livre-hommage aux choses simples. Nécessaire en ces temps troublés.

«Le livre des petits bonheurs», de hervé Eparvier et Soledad Bravi, L'école des loisirs, 74 p., 11,50€. Pour les touts petits.

«Le très grand Marsu» de benjamin Chaud

© Benjamin Chaud / Little Urban

Qu'est-ce donc que cette créature étrange : grande comme une montagne, des oreilles gigantesques, des dents à faire pâlir les dentistes et des pattes plus épaisses que des troncs d'arbre... Les petits Marsus prennent leur courage à deux mains et vont découvrir ce «terrible» monstre. Cet album très grand format permet de découvrir le trait vif et plein de détails cocasses de Benjamin Chaud («Pomelo», «La verité sur ma folle école»...) et les couleurs éclatantes de Nadeige Imbert. Du grand art à contempler pendant des heures. Pour les fans de l'univers des petits Marsus, les éditions Little Urban sortent également un puzzle géant le 20 novembre.

«Le très grand Marsu», de Benjamin Chaud, éd. Little urban, 44 pages, 17,90€, à partir de 3 ans.

«La famille passiflore» de Loic Jouannigot

© Loïc Jouannigot / éd. Daniel Maghen

Les Passiflore rendent visite à Anémone Blanche, artiste peintre bien connue, et à sa petite famille dans un domaine que Claude Monet aurait apprécié... Au milieu de ce cadre bucolique, les deux garçons - Ajonc et Genêt - ne sont pourtant pas tendre avec Pirouette. Elle est interdite de construction de cabane... parce qu'elle est une fille. La jeune lapine ne tarde pas à trouver une autre occupation et d'autres amis bien plus accueillants. Avec ce nouvel épisode des aventures de La famille Passiflore (créée en 1987) à Giverny, le maître de l'aquarelle qu'est Loïc Jouannigot fait visiter ce petit coin de paradis cher au plus célèbre des impressionnistes, et fait vibrer son récit de ses décors foisonnants et châtoyants. Un joli moment plein de poésie.

«La famille Passiflore, Pirouette et nympheas», de Loïc Jouannigot, éd. Daniel Maghen, 24 p., 13 €. A partir de 4 ans.

«Picasso imagier» de Grégoire Solotareff

© Grégoire Solotareff / Ecole des loisirs

Le maître ès littérature jeunesse, Grégoire Soltareff («Loulou», «Le roi crocodile»...) s'est penché sur l'art de Pablo Picasso, à travers 36 détails de tableaux du génie espagnol. Le défi est de taille mais réussi : une première approche de l'art qui a l'avantage d'ouvrir également les esprits sur les multiples manières de représenter le monde. Après le cultissime «Petit musée», imagier de peinture en vente désormais dans pas mal de librairies de musées de France, L'école des loisirs transforme l'essai avec cet album coloré et tout en délicatesse.

«Picasso imagier», de Grégoire Solotareff, L'école des loisirs, 84 p., 13,50 €. A partir de 5 ans.

«Akissi» de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin

© Marguerite Abouet / Mathieu Sapin / Gallimard Jeunesse

Pour remplacer son désir de s'occuper des bébés du quartier, les parents d'Akissi lui offrent une poupée pour Noël... Fofana, lui, a pu recevoir un vélo. Le père Noël préfèrerait-il les garçons ? En tout cas, pour apprendre à faire de la petite reine ou pratiquer quelques babysittings, ce qu'aime Akissi c'est être dehors. Quand la pandémie éclate et qu'elle doit rester enfermée, la petite fille se retrouve dans l'embarras. Mathieu Sapin et Marguerite Abouet s'emparent habilement de l'actualité pour ce dixième tome des aventures de l'irrévérencieuse Akissi. Du rire et de l'action sous le sapin... Parfait pour refermer cette maudite année 2020.

«Akissi», tome 10, «enfermés dedans», de LMarguerite Abouet et Pathieu Sapin, éd. Gallimard jeunesse, 48 p., 10,90€. A partir de 6 ans.

«Alma, le vent se lève» de Thimothée de Fombelle

En 1786, Alma, 13 ans, part à la recherche de son petit frère qui a disparu. Difficile pour la jeune fille de laisser derrière elle sa terre africaine et sa famille. De l'autre côté de la Mediterranée, à Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement dans un navire de traite à la recherche d'un trésor caché. Entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, les destins des deux protagonistes vont se mêler. Timothée de Fombelle, qui a vécu en Afrique, met ici en lumière le passé peu glorieux des grandes puissances et leur pratique du commerce de l'esclavage. Derrière cette thématique forte, l'auteur de «Tobie Lolness» parvient en peu de mots à décrire ambiances et sentiments dans un voyage puissant et rythmé. Pour ce premier tome d'une trilogie prometteuse, le romancier a reçu le prestigieux Prix Gulli du roman 2020, et le Prix France Télévision 2020 catégorie «roman jeunesse».

Alma, le vent se lève, de Timothée de Fombelle, éd. Gallimard jeunesse, 400 p., 18 €, à partir de 11 ans.