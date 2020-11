Les animaux fantastiques : Jude Law réagit à l'éviction de Johnny Depp

Jude Law, qui joue le jeune Albus Dumbledore dans Les animaux fantastiques, s'est exprimé sur l'éviction de Johnny Depp de la saga.

«C'est un film énorme, et il y a de très nombreux facteurs à prendre en compte. [...] Dans une situation comme celle-ci, vous vous en remettez au studio. C'est tout ce que vous pouvez faire», a expliqué Jude Law au site ET.

Johnny Depp, qui interprétait le dangereux sorcier Grindelwald, a en effet été remercié par Warner Bros. Il ne sera donc pas présent dans Les animaux fantastiques 3.

Pour Johnny Depp, la décision de Warner Bros fait suite au rendu du jugement dans son procès contre The Sun. L'acteur avait décidé de poursuivre pour diffamation le tabloïd, qui l'accusait de violences envers son ex-femme Amber Heard. La Haute cour de Londres a donné raison à The Sun ce 2 novembre.

Jude Law a précisé que les acteurs des Animaux fantastiques ne se sont pas mêlés de cette affaire : «Votre job, c'est de vous pointer sur le plateau et de jouer votre rôle.» Avant de détailler : «Dans une franchise comme celle-ci, c'est le studio et la société-mère qui prennent les grandes décisions. Et vous devez les accepter, car moi et les autres ne sommes que des membres de cette équipe.» Il a tout de même eu un mot sur la situation de son ex-alter ego, avec qui il ne jouera plus. Une situation «étrange» à vivre, «parce qu'en fait, Johnny n'a fait qu'une journée de tournage avec nous sur ce film...une seule», a laconiquement lâché l'acteur.

Jude Law tournera donc avec un nouveau comédien. Selon les rumeurs, il pourrait s'agir de Mads Mikkelsen, le Danois rendu célèbre par la série Hannibal. Mais rien n'a été officialisé.

Les Animaux fantastiques 3, actuellement en tournage, devrait sortir à l'été 2022.