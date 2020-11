Vidéo : découvrez la bande-annonce du film «Tom & Jerry»

Tom et Jerry forment l’un des duos les plus célèbres du petit écran. Le chat et la petite souris seront bientôt à l’affiche d’un long-métrage qui devrait sortir en 2021 au cinéma, et dont la bande-annonce vient d’être dévoilée ce mardi.

Créés en 1940, ces deux personnages aussi drôles qu'ingérables, et qui ont perdu l’un de leurs papas – le dessinateur Gene Deitch – en avril dernier, vont encore mettre la pagaille dans ce film réalisé par Tim Story qui alterne entre animation traditionnelle et prises de vues réelles.

Les meilleurs ennemis Tom et Jerry jouent au chat et à la souris sur grand écran !





Découvrez la bande-annonce du film événement #TomEtJerryLeFilm, au cinéma en 2021. pic.twitter.com/GMh1jFf6Kq — Warner Bros France (@warnerbrosfr) November 17, 2020

Ces aventures se dérouleront dans un hôtel de New York où Tom et Jerry ont élu domicile. «Lorsque Jerry s'installe dans (cet établissement) la veille du «mariage du siècle», la «wedding planneuse» Kayla n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme et de gâcher la fête», peut-on lire dans un communiqué de Warner Bros. France.

Au casting, on retrouvera les acteurs Chloë Grace Moretz, Camilla Rutherford, Michael Peña, Colin Jost et Ken Jeong.