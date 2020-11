Noël 2020 : les meilleurs romans feel-good à offrir

Pour contrer ces fêtes qui s'annoncent assez anxiogènes, on a avant tout envie de s'évader et de se faire du bien. Entre deux films de Noël, pourquoi ne pas se lancer dans un bon roman léger et joyeux ? Sélection des «feel-good books» à déposer sous le sapin.

T'embrasser sous la neige, d'Emily Blaine

Quoi de pire que se faire larguer à l'aéroport par celui qu'on croyait bientôt épouser, d'autant plus à la veille des fêtes de fin d'année ? C'est ce qui arrive pourtant à Juliette. Alors qu'elle peine à avaler l'amère pilule, un concours de baisers avec épreuves tirées au sort est organisé dans le bar où elle a l'habitude de réunir ses amis. Seule condition pour y participer : avoir un partenaire. Mais bientôt, le séduisant musicien avec qui elle travaille lui propose une collaboration plus intime... Son nom ne vous dit rien ? Révélée par la série «Dear you», Emily Blaine a depuis vendu plus de 500 000 exemplaires depuis ses débuts en écriture, et est suivie par une communauté fidèle de lectrices avides de son style rythmé et ses histoires pleines de joie et de sentiments. Une lecture de Noël à déguster comme une friandise bien sucrée. De quoi adoucir l'humeur des plus sombres en cette période de confinement.

T'embrasser sous la neige, d'Emily Blaine, Harper Collins, 416 p., 16,90€.

Une chance sur un milliard, de Gilles legardinier

Adrien apprend que ses jours sont comptés. Après le choc de l'annonce, le brillant trentenaire trouve des réponses insoupçonnées à la question «que feriez-vous s'il ne vous restait que six mois à vivre ?» Pas de rêve de saut en parachute ni de voyage aux Maldives, mais plutôt une folle envie de décider de ce qui compte réellement dans sa vie.



Hasard du calendrier, «Une chance sur un milliard», en gestation depuis des années, voit le jour en cette année marquée par une remise en question mondiale de nos modes de vie, et la prise de conscience de notre fragilité. C'est ce que va entreprendre le héros du roman, en reconsidérant son existence à l'aune de sa mort. Il va pour cela renouer avec d'anciennes relations et se tourner vers ses proches avec une acuité nouvelle. Gilles Legardinier offre à lire une comédie tendre bourrée d'humour. Avec ce nouveau texte, ses lecteurs vont apprécier un véritable condensé d'humanité dans un écrin de sentiments.

Une chance sur un milliard, de Gilles Legardinier, Flammarion, 432 p., 21€.

Ces petits riens qui font une vie, de Pierre Antilogus et jean-Louis Festjens

Entrer dans le troisième âge n'est pas chose aisée surtout pour Jean-Paul, cadre supérieur hyperactif, lorsqu'il apprend par son fils qu'il va devenir grand-père. Au-delà des stéréotypes draînés par ce genre de statut social, rejoindre la grande famille des «papys» consiste aussi parfois à devoir se rapprocher de l'autre grand-père. Ce dernier, éditeur un peu tête-en-l'air est aussi assez intrusif. Ces deux hommes que tout oppose vont néanmoins devoir se «partager» ce nouvel être qui fera basculer leurs certitudes. Une véritable (re)naissance. Après une série de guides pratiques à succès pour les jeunes pères, le journaliste Pierre Antilogus et l'éditeur Jean-Louis Festjens s'associent cette fois le temps d'un roman pour donner vie à cette comédie bien balancée sur l'art d'être grand-père. Une manière de traiter sous l'angle de l'humour les thèmes des nouvelles relations familiales et de l'importance des petits bonheurs de l'existence.

Ces petits riens qui font une vie, de Pierre Antilogus et Jean-Louis Festjens, éd. Fleuve, 208p., 17,90€.

La vie en ose, de Lisa Azuelos

Alice 53 ans, va devoir composer avec sa nouvelle vie. Rien qui ne fait vraiment rêver : son mari vient de lui demander le divorce alors que sa fille, deuxième et dernier enfant, quitte la maison pour faire ses études en province. Entre sentiment d'abandon et peur de vieillir, Alice est terrifiée. Mais malgré ce sentiment de «nid vide», Alice va trouver, grâce aux pages d'un petit carnet qu'elle noircit sans relâche, la force de se relever, de s'occuper de soi et de mieux se connaître. Cette «Vie en ose» que propose Lisa Azuelos pose quelques questions très justes autour du rôle de chacun dans la vie, de l'importance de se dépasser et de la possibilité de se reconstruire. Tout en douceur, la réalisatrice de «Lol» et «Mon bébé» dévoile une plume sensible et plus profonde que ne laisse présager la couverture du livre.

La vie en ose de Lisa Azuelos, éd. belfond, 288 p., 19€.

Nos coeurs à l'horizon, de jojo Moyes

Dans les années 1950, Merham est une station balnéaire au charme typique de la côte anglaise. Sa tranquilité est bouleversée lorsque des artistes bohèmes s'installent dans la demeur d'Arcadia. La bourgeoisie locale voient d'un mauvais oeil des moeurs qu'ils jugent étranges alors que Célia et sa soeur rêvent, elles, de se rapprocher de ces personnalités atypiques pour pouvoir s'échapper de leur quotidien ennuyeux. Cinquante ans plus tard, la fameuse maison va subir des travaux pour devenir un hôtel de luxe. Une fresque y est mise à jour et des secrets enfouis ressurgissent. Si vous ne connaissez pas Jojo Moyes («Avant toi»), c'est l'occasion de plonger dans la prose de cette auteure britannique de best-sellers dont plusieurs oeuvres sont déjà adaptées au cinéma. Si ce roman n'est pas un typique «feel good book», son romantisme assumé et ses histoires entrelacées sur plusieurs générations sauront emporter la lectrice vers le bonheur de tourner les pages avec avidité.

Nos coeurs à l'horizon, de Jojo Moyes, éd. hauteville, 604 p., 19,50€