Quentin Tarantino devient romancier et publiera deux livres

Le cinéaste Quentin Tarantino a annoncé un roman à l'été 2021, ainsi qu'un livre non-fictionnel à une date encore indeterminée.

Ses fans ne diront pas le contraire : Quentin Tarantino sait écrire, scénarios déjantés à l'appui. La maison d'édition Harper Collins vient d'officialiser la nouvelle par un tweet : le film «Once upon a time... in Hollywood» (2019) va être adapté en roman par son réalisateur multi-récompensé. Son ouvrage devrait sortir en juin.

We are excited to share the cover of Quentin Tarantino’s long-awaited first work of fiction—a novel that expands the story told in his Academy Award-winning film, Once Upon a Time in Hollywood. Coming June 2021. https://t.co/dcRd2KlQMF pic.twitter.com/tLfTrBCZfV — HarperCollins (@HarperCollins) November 17, 2020

«Dans les années 1970, les romans adaptés de films étaient les premiers livres pour adultes que j'ai lus. Et à ce jour, j'ai énormément d'affection pour le genre», a expliqué le cinéaste dans un communiqué. «En tant qu'amateur de fiction, je suis fier d'annoncer "Once upon a time... in Hollywood", ma contribution à ce sous-genre souvent marginalisé, mais pourtant aimé de la littérature. Je suis également ravi d'explorer davantage mes personnages et leur monde dans une entreprise littéraire qui peut, espérons-le, côtoyer son pendant cinématographique».

COUP DOUBLE CHEZ HARPER COLLINS

«Once upon a time... in Hollywood», neuvième film du réalisateur américain, se déroule dans le Los Angeles de la fin des années 1960. On y suit le quotidien de Rick Dalton, une star de télévision, et sa doublure Cliff Booth (Leonardo DiCaprio et Brad Pitt). Ils assistent par hasard aux derniers moments de la courte vie de Sharon Tate, alors enceinte du réalisateur Roman Polanski, avant qu'elle se fasse assassiner par des fidèles de la secte créée par Charles Manson.

Selon le site Deadline, le roman devrait notamment approfondir l'histoire de Rick et Cliff, et faire des aller-retours dans le temps pour mieux comprendre les destins des protagonistes.

La maison d'édition américaine s'apprête également à sortir un livre non fictionnel signé de la main du cinéaste. Intitulé «Cinema Speculation», cet ouvrage est décrit comme «une plongée profonde dans les films des années 1970, un riche mélange d'essais, de critiques, de notes personnelles et d'interrogations».