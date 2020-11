Un remix féminin de «Bande organisée» cartonne sur YouTube et dénonce le machisme dans le rap

Des rappeuses ont repris «Bande organisée», le morceau imaginé par JUL, afin de dénoncer le machisme dans le rap.

Huit femmes ont décidé de remixer ce qui pourrait bien être le tube de l'année 2020, car «Bande organisée», dont le «zumba cafew» est même repris dans toutes les écoles de France, totalise près de 180 millions de vues sur YouTube et se place désormais dans le top 200 de Spotify Monde.

Le 4 novembre dernier, ces huit marseillaises ont lancé leur clip sur YouTube, une version féminine mais aussi très féministe du hit de l'été, mettant à mal les clichés machistes véhiculés par certains rappeurs. Lil So, Saaphyra, Veemie, Tehila Ora, Ladyland, Léna Morgan, Mely et Mina West reprennent le flow du collectif de rappeurs marseillais pour faire passer leur message.

Selon les jeunes femmes, le rap souffre encore trop de misogynie et les femmes ne parviennent que trop peu à percer, notamment dans le milieu du rap marseillais. Pour l'instant, le clip a déjà été vu plus de 430 000 fois. Une habile manière de se mettre un peu mieux dans la lumière, et lancer peut-être un mouvement plus global en faveur du rap féminin.