Alex Lutz romancier : trois raisons de lire son «Radiateur d'appoint»

Comédien, auteur et réalisateur doté d'un immense talent, Alex Lutz a publié ce 28 octobre «Le radiateur d'appoint» aux éditions Flammarion. Trois raisons de lire ce premier roman prometteur.

un scénario électrique

Fallait y penser. Les premières pages ont de quoi décontenancer. Car loin de se ranger dans la veine des titres à rallonge des romans «feel good», le titre laisse bien présager de l'histoire : oui, il s'agit bien ici de parler d'un radiateur d'appoint. Et non, ce n'est pas un mode d'emploi offert par une enseigne d'électroménager. Cet objet encore dans son carton s'avère être le narrateur de l'histoire et s'apprête à raconter ce que son existence va bouleverser chez une poignée d'humains. Françoise, une vieille dame qui ne parvient pas à joindre le service après vente de son chauffagiste, se résigne à acheter ce radiateur. Malheureusement, ce dernier, de mauvaise facture, va prendre feu dès sa première utilisation. Autour de Françoise, au plus mal au fond de son lit d'hôpital, quelques protagonistes attachants. Son fils, pétri de regrets quant à son rapport à sa vieille maman qu'il n'a pas su aider, la caissière accro aux «bad boys» qui a encaissé la victime juste avant l'accident, et quelques employés du supermarché spécialisé qui vont, malgré eux, se retrouver embarqués dans ce drame devenu très médiatique. Avec une grande habileté, Alex Lutz sait entrer par la petite porte de ces existences banales, et emmène rapidement son lecteur vers ces néons de zone commerciale avec une perception très aigüe des rapports humains.

du Alex Lutz A.O.C.

Si vous êtes fan des personnages qu'il sait incarner sur scène, alors vous ne serez pas déçus. Loin de se cantonner à la célèbre Catherine de son duo comique avec Liliane, le comédien écrit depuis longtemps ses one-man shows, comme ses films. Avec justesse, il se met dans la peau de ses personnages et à travers eux parvient à brosser quelques travers de notre société actuelle. «Sur les réseaux sociaux, le conte tragique de Françoise ne cessait de se commenter, encore et encore, de se refaçonner et il y naissait chaque jour des armées grandissantes de spécialistes indignés d'une histoire qu'ils avaient parfois pris en cours», peut-on lire. De scènes presque quotidiennes aux dialogues enlevés sur fond de misère humaine, les personnages semblent là comme les témoins du fonctionnement de notre société déréglée comme ce radiateur. Le secret ? Un brin désenchanté, Alex Lutz ne signe pour autant pas un drame larmoyant.

un radiateur et pas mal de chaleur humaine

Du fer et un magasin de bricolage, un terrain mangé petit à petit par les enseignes bon marché. C'est le décor choisi par Alex Lutz pour ce premier roman. Pari risqué pour celui qui aurait pu vite tomber dans le «bon sentiment» ou dans la satire acide de la société avec traits d'humour plein d'ironie à la clé. Il n'en est rien. Le neo-romancier sait multiplier les angles de vue, presque de manière cinématographique. Avec aisance, il fait vivre une jolie brochette de personnages qu'on a du mal à quitter, et qu'on reverra - qui sait - dans un film à venir ?

En attendant, le quadragénaire a confié vouloir écrire d'autres romans. «J'ai pris plus de plaisir pour ce livre là qu'à écrire des scénarios. (...) Quand vous écrivez une pièce, un scénario ou un sketch, vous avez tellement envie d'y être, déjà, que la période d'écriture elle est tendu, agaçante, laborieuse. Tandis qu'ici l'écriture est son propre objet», indique-t-il dans une interview pour France 3.

Le radiateur d'appoint, d'Alex Lutz, éd. Flammarion, 208 p. 18€.