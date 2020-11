Décès de Karima, voix de la Fonky Family et du tube «Bad boys de Marseille»

Karima, la chanteuse de la Fonky Family, groupe de rap français emblématique des années 1990, est décédée, a confirmé ce mercredi l'un des membres de la formation.

Elle était aussi la voix d'un feat légendaire avec IAM «Bad boys de Marseille» sorti en 1995. C'est le rappeur Sat l'Artificier, membre du groupe Fonky Family, qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter, sans en préciser les causes. «Elle était la voix féminine des Bad Boys de Marseille. Karima, merci pour ce refrain légendaire... et tout le reste. Repose en paix», écrit-il au dessus de la vidéo du tube interprété avec Akhenaton et Shurik'n d'IAM.

La jeune femme était en réalité décédée depuis plus d'un an, mais il s'agit d'une confirmation. «Il y a un an et demi, un ami était venu m'annoncer la disparition de Karima... Je n'y croyais pas, j'ai essayé de me renseigner, en vain... Elle était partie sur d'autres chemins... Aujourd'hui je viens d'apprendre que c'était malheureusement vrai...», écrit Akhenaton sur Facebook.

«Elle avait intégré le groupe quand on était dans cette période très funk, parce qu'on voulait des refrains chantés. C'est Pone qui l'avait rencontrée. Elle avait chanté sur un morceau du Rat et de Choa et on avait vraiment accroché à sa voix, donc on lui avait dit que pour nous c'était comme si elle faisait partie du groupe. Et elle était avec nous sur scène ce fameux soir où on a rencontré IAM, ce qui fait qu'elle s'est aussi retrouvée sur "Métèque et mat"», racontait Sat l'Artificier en 2010 au site spécialisé l'ABCDR du son.

Après ces débuts auréolés de succès, Karima et le groupe ont pris leurs distances quand ce dernier a pris un virage plus purement rap. «Elle a voulu arrêter le chant pour se mettre au rap mais ça ne collait pas», racontait Sat l'Artificier.

L'Olympique de Marseille a également rendu hommage à l'artiste, véritable figure de la ville.

Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Karima. Sa voix continuera à raisonner dans le stade à travers ce classique. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 18, 2020

