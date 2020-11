Edouard Baer dévoile le casting de son prochain film de façon insolite

Fantasque trublion, Edouard Baer sait nous redonner le sourire, même en temps de crise. Dans une vidéo amusante postée sur Instagram, le réalisateur a dévoilé le casting de son prochain film, «Adieu Paris», entouré de ses acolytes tout aussi déjantés, Benoît Poelvoorde et François Damiens.

C’est dans ce qui ressemble à l’entrée d’une brasserie parisienne que l’on découvre les trois copains - toujours prêts à faire la fête - réunis autour d’un piano. Guillerets et visiblement heureux de se retrouver, Edouard Baer, Benoît Poelvoorde et François Damiens se mettent à pousser la chansonnette, sur un air de swing, pour présenter chacun des comédiens qui ont accepté de jouer dans le long-métrage. Une brochette d’artistes totalement hallucinante...

On retrouvera en effet Pierre Arditi, Bernard Le Coq, Bernard Murat, Daniel Prévost, Jean-François Stévenin, Jackie Berroyer, Isabelle Nanty, Christophe Meynet, Léa Drucker, Gérard Daguerre, Sigrid Bouaziz, sans oublier le grand et l’unique Gérard Depardieu. Rien que ça. Ce casting cinq étoiles pourrait même être complété par d’autres grands noms du cinéma si l’on en croit la remarque du réalisateur : «J’en passe et des meilleurs».

Si on ne connaît pas encore l’histoire, ni la date de sortie, on sait tout de même qu’«Adieu Paris» est actuellement en cours de tournage. On espère qu’Edouard Baer saura nous épater, lui qui ne fait jamais rien comme tout le monde. En attendant, les auditeurs de France Inter le retrouveront dès le 21 novembre avec l’émission «Lumières dans la nuit».