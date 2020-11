Vidéo : découvrez la bande-annonce du film «Chaos Walking» avec Tom Holland et Daisy Ridley

Attendu - normalement - au cinéma le 3 février 2021, «Chaos Walking», dont la bande-annonce a été dévoilée ce jeudi, réunira les acteurs Tom Holland et Daisy Ridley. Un film qui devrait faire du bruit auprès des fans de science-fiction.

De l’action, du danger et une force mystère qui sème le trouble… Réalisée par Doug Liman («La mémoire dans la peau», «Edge of tomorrow»), cette adaptation de «La voix du couteau», premier livre de la trilogie «Le chaos en marche» de Patrick Ness, se présente comme un divertissement dans la lignée des sagas «Divergente» ou «Hunger Games».

Préparez-vous à la nouvelle saga événement : Chaos Walking avec @TomHolland1996 et Daisy Ridley, le 3 février 2021 exclusivement au cinéma ! pic.twitter.com/R3JZgdz2wS — Metropolitan Films (@Metropolitan_Fr) November 13, 2020

On y suit Todd Hewitt qui vit entouré d’hommes dans un futur proche. Tous semblent sous le contrôle du «Bruit» qui leur permet de dévoiler leurs pensées et de connaître celles des autres. Une force intérieure que ce héros va devoir gérer quand il fera la connaissance de Viola, une jeune femme désormais en danger sur cette planète.

Outre Tom Holland (Spider-Man) et Daisy Ridley (Star Wars), on retrouvera au casting Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo, Nick Jonas et David Oyelowo.