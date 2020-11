«Wonder Woman 1984» : face à un avenir incertain en salles, le film sortira aussi en streaming

Après de nombreux reports en raison de l’épidémie de coronavirus, «Wonder Woman 1984» sortira bien en décembre au cinéma - à condition que les salles rouvrent - et sera également disponible sur la plate-forme de vidéo à la demande HBO Max.

«Alors que nous naviguons dans ces temps sans précédent, nous avons dû innover pour développer notre activité tout en continuant à satisfaire nos fans», a expliqué Ann Sarnoff, présidente de WarnerMedia, dans un communiqué. Cette innovation passe donc par une réorganisation du calendrier de sortie de ce blockbuster très attendu de Patty Jenkins, avec Gal Gadot dans la peau de l’Amazone justicière.

We’re thrilled to bring Wonder Woman 1984 to you this Christmas – in theaters and on @hbomax. Here’s our CEO, Jason Kilar, on this unprecedented decision for unprecedented times: https://t.co/HrJF3uUmtM pic.twitter.com/f9U7A7vFjk

— WarnerMedia (@WarnerMedia) November 19, 2020