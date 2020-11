Michael J.Fox annonce la fin de sa carrière d'acteur pour raison de santé

Alors qu'il lutte depuis des années contre la maladie de Parkinson, Michael J. Fox, inoubliable interprète de Marty McFly dans Retour vers le futur, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière d'acteur.

C'est dans ses mémoires, parues le 17 novembre dernier sous le titre « No Time Like the Future : An Optimist Considers Mortality », que l'acteur canado-américain a évoqué son état de santé, et la lourde décision qu'il s'est finalement résolu à prendre. Désormais âgé de 59 ans, il «a réussi à accepter sa vie telle qu'elle était, avec la maladie », tout en ayant conscience qu'aujourd'hui «l'optimisme, en tant qu'état d'esprit, ne me sauve pas».

Problèmes de mémorisation des textes, manque d'endurance pour enchaîner les journées de tournages, difficultés à se déplacer sur les plateaux trop grands, impossibilité d'assurer la totalité d'une scène à tourner... L'avancée irréversible de la maladie chez Michael J. Fox le contraint donc à délaisser son métier d'acteur.

«Il y a un temps pour tout, et l'époque où j'enchaînais douze heures de travail et où je devais mémoriser sept pages de dialogue est derrière moi. J'entre dans ma seconde retraite. Cela pourrait changer, parce que tout change, mais si cela doit être la fin de ma carrière, alors ainsi soit-il», détaille-t-il dans son ouvrage.

Si on l'a vu récemment pour un cameo (que les circonstances rendent encore plus émouvant) dans le trailer du clip Holiday de Lil Nas X, sa présence se faisait de plus en plus rare ces dernières années, exclusivement sur le petit écran. Il tenait ainsi un rôle récurrent dans la série The Good Wife, et sa présence dans le spin-off The Good Fight pourrait bien être son dernier à l'écran.

Un diagnostic précoce

Cette «seconde retraite» comme il le dit lui-même met fin à de très longues années de lutte pour pouvoir continuer à éxercer son métier. C'est en effet juste après la fin de la saga «Retour vers le futur» au cinéma, en 1990, que Michael J. Fox a présenté les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, sur le tournage du film «Doc Hollywood». Alors âgé de 30 ans à l'époque, il avait d'abord tenté de nier la réalité, avant d'entamer un long travail sur cette maladie neurodégénérative.

«Honnêtement, ma première réaction était : 'Vous faites erreur, vous ne savez pas qui je suis'. Je pensais juste, 'c'est absurde que cela m'arrive à moi'», avouait-il ainsi en 2018 dans Closer Weekly. «J'ai connu des situations extrêmement dures lors de mes derniers boulots, qui étaient vraiment des rôles avec beaucoup de mots. J'ai vraiment dû lutter pour y arriver» expliquait-il au sujet de la série The Good Wife.