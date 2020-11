Oscars 2021 : le film «Deux» choisi pour représenter la France

Il ne faisait pas figure de favori. Pourtant, le film «Deux» de Filippo Meneghetti a été choisi pour représenter la France à la 93e cérémonie des Oscars qui se tiendra le 25 avril 2021, à Los Angeles. Une histoire d’amour bouleversante entre deux femmes septuagénaires.

Sorti au cinéma en février, ce long-métrage, qui a attiré moins de 50.000 spectateurs dans les salles obscures françaises, a été préféré à quatre autres films : «ADN» de Maïwenn, «Eté 85» de François Ozon, «Gagarine» de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh - tous trois labellisés Cannes 2020 -, ainsi que «Mignonnes» de Maïmouna Doucouré, qui avait fait polémique aux Etats-Unis après sa diffusion sur Netflix.

Pour son premier film, le réalisateur italien revient sur la relation ambigüe entre Nina (Barbara Sukowa) et Madeleine (Martine Chevallier), qui sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de leur entourage comme de leurs familles, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Les deux femmes, d'un certain âge, alternent entre vie extérieure en solitaire, et vie intérieure à deux.

Mais cette double existence se confronte au regard de leurs propres enfants, surtout quand ces deux êtres souhaitent, alors que les années passent, s'installer ensemble. Mais comment alors avouer ce qui a été si longtemps caché ? Film contemplatif, aux dialogues sobres, «Deux» inverse avec beaucoup d'intelligence le postulat du coming-out, souvent vu comme une revendication d'une jeunesse vis-à-vis de ses aînés. Le rythme imprimé, la beauté des plans, font parfois flirter ce film avec le thriller.

S’il a été sélectionné par une commission où siègent notamment le cinéaste Olivier Nakache et le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, «Deux» devra encore réussir une épreuve s’il souhaite succéder aux «Misérables» de Ladj Ly, et concourir dans la catégorie du meilleur film international. C’est au comité de l’Académie des Oscars de choisir en effet cinq finalistes parmi la centaine de longs-métrages issus des quatre coins de la planète.