Coronavirus : les salles de cinéma pourront rouvrir à partir du 15 décembre

Alors que le chef de l’Etat Emmanuel Macron a annoncé ce mardi la réouverture des commerces non essentiels le 28 novembre, les salles de cinéma devront encore faire preuve de patience. Elles ne pourront lever le rideau qu’à partir du 15 décembre, à condition que la situation sanitaire s'améliore.

Après un été morose pendant lequel les Français ont boudé les salles obscures malgré quelques belles percées comme la comédie «Tout simplement noir» et ses 685.000 entrées, les exploitants avaient retrouvé le sourire à la rentrée au vu d’une fréquentation de nouveau en hausse. Mais l’annonce d’un couvre-feu puis d’un deuxième confinement les obligeant à fermer, avaient anéanti leurs espoirs.

C’est donc avec soulagement, mais non sans une certaine appréhension, que les professionnels du 7e art ont accueilli la nouvelle ce mardi soir, eux qui avaient été passés sous silence lors de la dernière allocution du Premier ministre fin octobre. «Le mois de décembre est un mois d'activité majeur pour le secteur du cinéma. (…) Les Français en ont besoin, d'autant que ce sera l'une des seules activités de divertissement disponibles», a expliqué à l’AFP Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).

Mais cette réouverture s’accompagne de nombreuses interrogations quant aux séances du soir, qui à elles seules représentent la moitié de l’activité et sont donc capitales pour que l’industrie survive à cette crise sanitaire. Un couvre-feu national va en effet être mis en place entre 21h et 7h, mais «un système d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée», selon le chef de l'Etat. «Votre ticket de cinéma ou votre place au théâtre feront foi, permettant d'avoir des représentations le soir et de rentrer post couvre-feu. C'était une demande, légitime, du secteur culturel portée avec (la ministre de la Culture) Roselyne Bachelot», a expliqué de son côté la députée LREM, Aurore Bergé, sur Twitter. Des modalités de réouverture encore floues qui seront détaillées dans les jours à venir par le gouvernement.

Comme pour le premier déconfinement, les protocoles sanitaires seront mis en place avec le port du masque obligatoire et la distanciation sociale imposant de laisser libre un fauteuil sur deux.

Et qu’en sera-t-il de la programmation en salles ? Pour la première semaine d’exploitation, des films qui avaient connu une durée de vie limitée au cinéma, comme «Adieu les cons» d’Albert Dupontel ou «ADN» de Maïwenn, pourraient bénéficier d’un retour en salles, en attendant la sortie de «Wonder Woman 1984», avec Gal Gadot, des studios Warner attendu le 16 décembre.

Mais les gérants savent que le retour de la super-héroïne ne suffira pas à attirer les foules. Le report de certains films comme «Les Tuche 4», prévu initialement pour les fêtes de fin d’année et retardé à février 2021, et des longs-métrages tels que «Soul» des studios Pixar qui sortira directement le 25 décembre sur la plate-forme Disney+, auront un impact considérable sur le nombre d’entrées en ce mois de décembre. Un important manque à gagner est à prévoir.