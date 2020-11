«Les dents de la mer» : Bruce le requin entre au musée des Oscars

Alerte à Los Angeles. Quarante-cinq ans après la sortie des «Dents de la mer» au cinéma, Bruce le requin et ses impressionnantes mâchoires ont fait leur entrée au musée des Oscars, qui devrait ouvrir le 30 avril 2021.

Et la tâche n’a pas été de tout repos pour les techniciens, qui ont dû manipuler avec soin la maquette du prédateur de près de huit mètres de long. Les mâchoires d’une largeur de plus d’un mètre et demi ont été installées grâce à une grue, puisqu’elles ne rentraient pas dans l’ascenseur. Créé spécialement pour les besoins du long-métrage de Steven Spielberg et fait en fibre de verre, l’objet de 500 kg trône désormais à neuf mètres du plancher, au 3e étage de l’établissement.

«C'est la fin d'un long voyage pour Bruce, depuis son acquisition en 2016, et nous ne pourrions être plus heureux de l'accueillir dans sa nouvelle demeure», s’est félicité lundi Bill Kramer, président du musée des Oscars.

Outre Bruce le requin - que le réalisateur aurait nommé ainsi en hommage à son avocat Bruce Ramer -, les visiteurs pourront découvrir d’autres accessoires célèbres du 7e art, comme les escarpins rouges que portaient l’actrice Judy Garland dans «Le magicien d’Oz». Espérons que l'ouverture du musée ne sera pas une fois de plus reportée...