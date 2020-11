Vidéo : Pom Klementieff se moque de Chris Hemsworth dans la peau du héros Marvel Thor

En plein tournage de «Mission : Impossible 7», Pom Klementieff s’amuse à taquiner ses anciens partenaires de l’écurie MCU. Dans une vidéo très drôle, l’actrice qui prête ses traits à Mantis depuis «Les Gardiens de la Galaxie Vol.2», se moque du physique et de la prestation de Chris Hemsworth, alias Thor. Et il n’est pas le seul à en prendre pour son grade.

«Tes muscles sont pathétiques/Ton marteau est riquiqui/Je suis la meilleure des Avengers», chante la star franco-coréenne dans ce clip en noir et blanc, intitulé «Au revoir Chris Hemsworth», qui revisite le tube «Laisse tomber les filles» écrit en 1964 par Serge Gainsbourg et interprété par France Gall.

Sur les canaux ou dans les chambres d’hôtels de Venise - où se déroule en partie le tournage de «Mission : Impossible 7» -, Pom Klementieff joue les midinettes, tout en défiant ses camarades de jeu issus de l'univers Marvel. Pour elle, Samuel «Sam» Wilson, plus connu sous le nom de «Faucon», est «juste un pigeon gras» qu’elle a dévoré comme un chat, Tom Holland est tout «petit», et l’interprète de «Dead Pool», Ryan Reynolds, signe des films «frivoles». Elle n’oublie pas non plus au passage de tacler Chris Pratt et Chris Evans.

