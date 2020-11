Césars 2021 : Marina Foïs présentera la 46e cérémonie

Succédant à l’humoriste Florence Foresti, Marina Foïs animera la 46e cérémonie des Césars en 2021 qui sera diffusée en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Une première pour l’actrice qui aura la lourde tâche de faire oublier la polémique Polanski.

Elle n’avait pas été conviée à la dernière cérémonie du 28 février. En cause, sa participation à la fronde contre la direction de l’Académie qu’elle accusait «d’opacité», et sa signature, comme une centaine d’autres personnalités du 7e art, à une tribune qui avait été publiée dans le quotidien Le Monde. Elle et ses confrères s’insurgeaient contre le maintien d’office du réalisateur Roman Polanski, visé par des accusations de viol, comme «membre historique». Une révolte qui s’était soldée par la démission du président des Césars, Alain Terzian, et de l’ensemble du conseil d’administration.

Heureux d'annoncer que Marina Foïs sera la maîtresse de cérémonie des #César2021 !





Un événement à retrouver en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+. pic.twitter.com/CswasoYqkN — CANAL+ (@canalplus) November 25, 2020

C’est donc une femme «rebelle», que l'on a vu cette année dans la comédie «Enorme», qui sera à la tête de la grand-messe du cinéma français dont on ne connaît pas encore la date de diffusion. «Qui de plus légitime que Marina Foïs, maintes fois nommée, et dont les choix de comédienne sont l'expression de la diversité et de la pluralité du cinéma français ?», a déclaré la chaîne Canal+ dans un communiqué ce mercredi matin.

Un nouveau visage pour un nouveau chapitre

Sa nomination intervient alors que la nouvelle direction (plus paritaire et transparente) de l’Académie des César présidée par Véronique Cayla, a supprimé, le 10 novembre, la possibilité pour des personnalités du cinéma, comme le cinéaste Roman Polanski auteur du film primé «J’accuse», d'être membres «de droit» de l'association qui régit cette institution.

A 50 ans, Marina Foïs qui est par ailleurs membre du collectif 50/50, multiplie les expériences au cinéma et au théâtre. Celle qui a été révélée grâce à ses sketchs dans la troupe des Robins des Bois, s'est tournée vers le 7e art dans les années 2000, obtenant une nomination au César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans «Filles perdues, cheveux gras» (2002). Puis, elle s'est métamorphosée dans le drame «Darling» de Christine Carrière. Depuis, elle est devenue l'une des actrices les plus incontournables de sa génération («Le code a changé», «Polisse», «Papa ou maman», «Une intime conviction»), et a brillé récemment sur les planches dans la pièce de théâtre de Christophe Honoré, «Les idoles».