Grammy Awards : Beyoncé, Dua Lipa et Taylor Swift reines des nominations

Les Grammy Awards ont dévoilé ce mardi la liste des nominations 2021. Beyoncé part grande favorite aux côtés de deux autres artistes pop féminines : Taylor Swift et Dua Lipa.

La 63e édition de la prestigieuse cérémonie, qui sera présentée par l’humoriste et animateur Trevor Noah depuis le Staples Center de Los Angeles le 31 janvier prochain, devrait mettre les femmes à l’honneur. Grâce notamment à son album «Black Parade», au clip « Brown Skin Girl » et à son duo avec Megan Thee Stallion sur « Savage », Beyoncé domine largement la compétition et pourrait repartir avec pas moins de neuf récompenses.

La star devance sa compatriote Taylor Swift et la chanteuse britannique Dua Lipa, qui comptent six nominations chacune, tout comme le rappeur Roddy Rich à qui l’on doit le tube «The Box». Juste derrière, Megan Thee Stallion, la rappeuse texane récemment distinguée par le magazine Time comme l'une des personnalités les plus influentes de l'année, le phénomène Billie Eilish et Justin Bieber, en décrochent quant à eux quatre chacun.

Côté français, Woodkid est nommé dans la catégorie Meilleur clip pour Goliath, extrait de l’album S16. Grand absent des nominations cette année, The Weeknd a manifesté son mécontentement en écrivant ce mercredi 25 novembre sur Twitter : « Les Grammys restent corrompus. Vous me devez à moi, mes fans et à l’industrie de la transparence... ».

Liste des principales nominations :

Album de l’année

Jhené Aiko, Chilombo



Black Pumas, Black Pumas (Deluxe Edition)



Coldplay, Everyday Life



Jacob Collier, Djesse Vol.3



HAIM, Women in Music Pt. III



Dua Lipa, Future Nostalgia



Post Malone, Hollywood’s Bleeding



Taylor Swift, Folklore

Enregistrement de l’année

Beyoncé, Black Parade



Black Pumas, Colors



DaBaby featuring Roddy Ricch, Rockstar



Doja Cat, Say So



Billie Eilish, Everything I Wanted



Dua Lipa, Don’t Start Now



Post Malone, Circles



Megan Thee Stallion featuring Beyoncé, Savage

Chanson de l’année

Beyoncé, Denisia Andrews, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim 'Kaydence' Krysiuk et Rickie 'Caso' Tice, «Black Parade»



Roddy Ricch et Samuel Gloade, «The Box»



Taylor Swift et Aaron Dessner, «Cardigan»



Post Malone, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk et Billy Walsh, «Circles»



Dua Lipa, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa et Emily Warren, «Don’t Start Now»



Billie Eilish et Finneas O’Connell, «Everything I Wanted»



HER, Dernst Emile II et Tiara Thomas, «I Can’t Breathe»



Julia Michaels et JP Saxe, «If The World Was Ending»

Révélation de l’année

Ingrid Andress



Phoebe Bridgers



Chika



Noah Cyrus



D Smoke



Doja Cat



Kaytranada



Megan Thee Stallion

Meilleur clip

Beyoncé, Brown Skin Girl



Future featuring Drake, Life Is Good



Anderson. Paak, Lockdown



Harry Styles, Adore You



Woodkid, Goliath

Meilleur album rock

Fontaines DC, A Hero’s Death



Michael Kiwanuka, Kiwanuka



Grace Potter, Daylight



Sturgill Simpson, Sound & Fury



The Strokes, The New Abnormal

Meilleur album pop vocal

Justin Bieber, Changes



Lady Gaga, Chromatica



Dua Lipa, Future Nostalgia



Harry Styles, Fine Line



Taylor Swift, Folklore

Meilleure chanson rap

The Bigger Picture - Lil Baby



The Box - Roddy Rich



Laugh Now, Cry Later - Drake Featuring Lil Durk



Rockstar - DaBaby Featuring Roddy Ricch



Savage - Megan Thee Stallion (Featuring Beyoncé)

Meilleure performance pop solo

Yummy - Justin Bieber



Say So - Doja Cat



Everything I Wanted - Billie Eilish



Don't Start Now - Dua Lipa



Watermelon Sugar - Harry Styles



Cardigan - Taylor Swift

Meilleure performance pop en duo/groupe

Un Dia (One Day) - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy



Intentions - Justin Bieber Featuring Quavo



Dynamite - BTS



Rain on Me - Lady Gaga with Ariana Grande



Exile - Taylor Swift Featuring Bon Iver

Meilleur album R&B

Happy 2 Be Here, Ant Clemons



Take Time, Giveon



To Feel Love/d, Luke James



Bigger Love, John Legend



All Rise, Gregory Porter

Meilleure chanson R&B

Better Than I Imagine - Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello



Black Parade - Beyoncé



Collide - Tiana Major9 & Earthgang



Do It - Chloe X Halle



Slow Down - Skip Marley & H.E.R.

Meilleure performance R&B

Lightning & Thunder - Jhené Aiko Featuring John Legend



Black Parade - Beyoncé



All I Need - Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign



Goat Head - Brittany Howard



See Me - Emily King