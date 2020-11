«Aline», «OSS 117», «Dune» : voici les nouvelles dates de sortie des films à gros budget

L'épidémie de coronavirus ne cesse de perturber le calendrier des sorties de films au cinéma. Même si les salles obscures devraient rouvrir le 15 décembre si la situation sanitaire le permet, plusieurs distributeurs ont préféré reporter les longs-métrages annoncés. Alors quand pourrons-nous voir les productions que l'on attend depuis trop longtemps ?

«Wonder Woman 1984», de Patty Jenkins (16 décembre 2020)

Pour défier l'épidémie de coronavirus et fêter la réouverture des cinémas dans l'Hexagone, il fallait bien une super-héroïne débarquant tout droit des eighties. Une femme forte qui, on l'espère, va attirer des milliers de spectateurs en salles. Rappelons que le premier volet sorti en 2017 avait rapporté plus de 800 millions de dollars. Incarnée par l'actrice Gal Gadot, l'Amazone justicière Diana Prince, alias Wonder Woman, reprend du service pour combattre Max Lord et Cheetah. Le film sortira aux Etats-Unis le 25 décembre et le jour même sur la plate-forme de vidéo à la demande, HBO Max.

«Les Tuche 4», d’Olivier Baroux (3 février 2021)

Initialement prévue pour le 9 décembre, cette comédie plébiscitée par le public avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, prolonge sa sortie de près de deux mois. «Le président Tuche a décrété que cette année, Noël serait le 3 février», a précisé avec humour l’équipe du film sur Twitter. Un pari tout de même risqué puisque l’histoire se déroule pendant les fêtes de fin d’année. Jeff a en effet quitté ses fonctions de chef d’Etat et profite de sa famille dans la petite ville de Bouzolles. Mais ce repos ne sera que de courte durée car son épouse Cathy lui demande de renouer des liens avec sa belle-famille qu'il déteste. La magie de Noël va-t-elle opérer ?

«Aline», de Valérie Lemercier (17 février 2021)

Elle est «tombée en amour» pour Céline Dion il y a plusieurs années, et a décidé de porter son histoire incroyable sur grand écran. Malgré certaines rumeurs qui annonçaient la diffusion de ce vrai-faux biopic sur les plates-formes de streaming, il sortira bien au cinéma avec trois mois de retard. A la fois devant et derrière la caméra, Valérie Lemercier prête ses traits à Aline Dieu qui, à défaut d'avoir une dentition parfaite, est dotée d'une voix qui impressionne tout le monde. Et notamment, Guy-Claude qui deviendra son producteur puis son mari. Même feu René ne pourrait nier la ressemblance. Un destin hors du commun que les fans de «J'irai où tu iras» iront assurément voir.

«Mourir peut attendre», de Cary Joji Fukunaga (31 mars 2021)

Ces nouvelles aventures de James Bond sont particulièrement attendues car il s'agira de la cinquième et dernière apparition de Daniel Craig dans le costume de l’agent 007, rôle qu'il a endossé à partir de 2006 dans «Casino Royale». Les fans misent également beaucoup sur le «méchant» qui sera interprété par Rami Malek, oscarisé en 2019 pour sa performance dans «Bohemian Rhapsody», dans lequel il jouait Freddie Mercury. D’abord prévu pour le 31 mars, puis le 11 novembre, «Mourir peut attendre» sera dévoilé le 31 mars 2021 en France, et le 2 avril aux Etats-Unis.

«OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire», de Nicolas Bedos (14 avril 2021)

«Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères, retrouvez nous le 3 février 2021», lance-t-il, face caméra et sourire aux lèvres, dans ce teaser. Le rendez-vous est donc pris avec Hubert Bonisseur de la Bath, toujours aussi dragueur, pour ce troisième volet d'OSS 117. Réalisé par Nicolas Bedos qui succède à Michel Hazanavicius, ce nouvel opus nous plonge dans les années 1980. Outre Jean Dujardin, on retrouvera au casting Pierre Niney, Fatou N'Diaye, Ricky Tribord et Wladimir Yordanoff, décédé le 6 octobre dernier.

«Black Widow», de Cate Shortland (5 mai 2021)

Annoncé en mai puis pour cet automne, «Black Widow», qui s’intéresse à l’énigmatique Natasha Romanoff, incarnée par Scarlett Johansson, sera finalement dévoilé en mai 2021. L’intrigue se situe bien avant que la super-héroïne ne rejoigne la saga Avengers (dans laquelle elle trouve la mort, se sacrifiant pour récupérer la pierre de l’âme), et après les événements de «Captain America : Civil War». L’espionne russe partira à la recherche de son passé et devra se battre contre le méchant Taskmaster. On verra aussi la venue de Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh. Il s’agit du premier long-métrage de la phase IV et 24e de l’univers cinématographique Marvel.

«Top Gun : Maverick», de Joseph Kosinski (14 juillet 2021)

Plus de trente ans après la sortie du premier volet, la suite de «Top Gun» se fait désirer. Les studios Paramount ont en effet annoncé que les nouvelles péripéties de Pete «Maverick» Mitchell, ce pilote tête brulée, au sourire enjôleur et aux lunettes aviateur - rôle qui a par ailleurs lancé la carrière de Tom Cruise -, seront dévoilées le jour de la fête nationale en France. L’acteur américain sera par ailleurs à l’affiche de «Mission : Impossible 7» le 17 novembre 2021, et deviendra donc l'an prochain le maître incontesté de la promotion.

«Dune», de Denis Villeneuve (29 SEPTEMBRE 2021)

Les fans qui espéraient découvrir l’adaptation du roman de Frank Herbert pendant les fêtes de fin d'année, devront donc encore patienter un an. Prévu le 23 décembre, «Dune» qui compte au casting Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, ou encore Jason Momoa, sera finalement en salles à l'automne 2021. Beaucoup attendent de voir le résultat de cette transposition - jugée impossible - du best-seller de science-fiction sorti en 1965. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le récit, ils disposent encore d'un peu de temps pour se mettre à niveau.