Cinéma, théâtre... : En quoi consiste l'horodatage ?

«Un système d’horodatage» pour contrer le couvre-feu. Voilà ce qu’a promis le chef de l’Etat Emmanuel Macron lors de son allocution mardi soir pour la réouverture des salles de cinéma et de théâtre prévue le 15 décembre. Mais quid de ce «passe-droit» ? Le gouvernement a détaillé les modalités ce jeudi à l’occasion d’une conférence de presse.

L’instauration de l’horodatage - comme les horodateurs installés pour le stationnement de véhicules dans un parking - redonne le sourire à tous les acteurs du secteur culturel. En effet, à partir du 15 décembre, si les déplacements seront autorisés sans attestation en journée, un couvre-feu sera instauré de 21h à 7h. «Toutefois une tolérance sera permise pour que les spectateurs des séances finissant à 21h puissent rentrer sereinement chez eux. Ils devront être en mesure de montrer comme justificatif leur billet de spectacle ou de cinéma», a expliqué la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ce jeudi matin.

EN DIRECT | #COVID19 : conférence de presse sur la situation sanitaire et les mesures d'assouplissement du confinement. https://t.co/jnigUWcERM — Gouvernement (@gouvernementFR) November 26, 2020

En cas de contrôle, le ticket fera donc office d’attestation et permettra d’être en règle et d’éviter une amende de 135 euros. La date et l’heure de la séance ou de la représentation seront indiquées sur le billet pour justifier un déplacement pendant le couvre-feu. Cependant, «il n'y aura pas de souplesse sur l'heure de fermeture, a précisé Roselyne Bachelot. Les projections, les spectacles devront se terminer à 21h». Les salles de cinéma et de théâtre disposent donc d'une quinzaine de jours pour s'adapter et s'organiser avec une dernière séance qui commencerait au plus tard à 19h-19h30. Quant aux représentations, elles pourraient débuter à 20h, à condition de ne pas excéder une heure. Par ailleurs, «les règles de distanciation physique par groupe de six, le respect des gestes barrières, de port du masque pendant l'intégralité de la séance et la mise à disposition de gel hydro-alcoolique» seront toujours de mise comme pour le premier déconfinement, a ajouté la ministre.

Cette mesure tant espérée est un soulagement pour les professionnels, sachant que la séance du soir au cinéma représente, par exemple, la moitié du public. Mais beaucoup auraient aimé que cette autorisation se prolonge un peu plus tard dans la soirée. Lors de l’instauration du premier couvre-feu en octobre dernier, directeurs et gérants, soutenus par Roselyne Bachelot, avaient déjà demandé un assouplissement du protocole afin de sauvegarder les représentations et les films finissant après 21h.

Mais le Premier ministre Jean Castex avait balayé cette idée d’un revers de main, et affirmé lors d’un déplacement dans la métropole de Lille qu’il refusait tout assouplissement. «Pour que des règles soient comprises, pour que des règles soient acceptées, il faut qu'elles soient les mêmes pour tous», avait insisté le chef du gouvernement. Il semblerait qu’aujourd’hui la demande du monde de la Culture, secteur jugé «essentiel» par l'exécutif, ait été entendue.