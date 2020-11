Kaamelott : le film se déroulera 10 ans après les événements de la série, révèle Alexandre Astier

Dans un entretien accordé au site Historia, Alexandre Astier a révélé que l’action du film «Kaamelott - Premier volet» se déroulera 10 ans après les événements dépeints dans la série.

Le créateur de la célèbre série, qui attend que Kaamelott – Premier volet soit programmé à une nouvelle date après son report en raison de la crise sanitaire, précise à Historia que l’intrigue se déroulera très précisément en 484. Soit dix ans après l’histoire présentée dans le Livre VI de la série. Alexandre Astier confirme également s’être éloigné des écrits de Chrétien de Troyes, datant du XIIe siècle, pour installer «son» roi Arthur à la fin de l’Antiquité.

«’Mon’ Arthur s'inscrit à la fin de l'Antiquité, ce qui n'est pas le cas de la geste arthurienne à proprement parler, qui ne commence pas avant le XIe ou le XIIe siècle. J'essaie d'imaginer un Arthur archéologique qui n'a pas existé ou, en tout cas, de l'existence de qui on doute. Mais il y a quand même la possibilité qu'un ou plusieurs rois du ‘Royaume-Uni’ de la fin de l'Antiquité aient fédéré toutes leurs forces pour résister à un envahisseur, saxon ou germain. Le film commence donc en l'année 484», précise Alexandre Astier.

Le créateur de Kaamelott en profite même pour dévoiler quelques détails sur l’intrigue du film, et des forces en présence au moment où les spectateurs vont découvrir les premières images.

«Lancelot a pris le pouvoir à la fin de la saison 6, dix ans ont passé, et il est fou, ivre de l'envie de retrouver Arthur et ses chevaliers. Une chasse aux sorcières est organisée. À ce titre, il dépense tout l'argent du royaume en payant des mercenaires saxons. Des Saxons très inspirés : ils envahissent la Grande-Bretagne par l'est, et notamment par l'île de Thanet, qui n'existe plus aujourd'hui parce que l'espace entre l'île et le continent anglais a été comblé. Il s'est donc passé dix ans : les anciens compagnons d'Arthur se sont séparés. Les uns ont opté pour la résistance, d'autres sont devenus des collabos, rangés du côté du pouvoir et manigançant pour aider Lancelot à retrouver Arthur et ses anciens chevaliers», explique-t-il.

Les fans seront également ravis d’apprendre qu’Arthur a quitté les terres de Bretagne pour rejoindre une région qu’il connaît bien, celle où il a suivi une formation militaire au sein de la Légion.

«Arthur commence son épopée dans une zone un peu oubliée du monde civilisé. La Maurétanie Césarienne ou la péninsule Arabique... Disons que l'on part du principe qu'Arthur, jeune, est en Maurétanie Césarienne, dans ce qu'on pourrait appeler la Légion, mais il est plutôt en classe d'entraînement dans une zone nord-africaine. Je tiens aussi beaucoup au rapport entre Bretagne continentale et Bretagne ilienne. Ce royaume de Logres, le royaume d'Arthur, dont je n'ai jamais retrouvé la trace archéologique, je lui fais couvrir tout le Royaume-Uni et la petite Bretagne, l'Aquitaine aussi, qui descend presque jusqu'à l'Espagne... puis l'Espagne wisigothe. Mais surtout, je tiens à la Manche, parce que c'est utile d'avoir cette barrière naturelle pour ceux qui veulent se cacher sur le continent. Comme Kaamelott est situé dans le sud-ouest de l'Angleterre, le rayonnement de la loi ‘kaamelottienne’ est peut-être moins fort quand on traverse la Manche. Il y a peut-être plus de permissivité dans le royaume du duc d'Aquitaine», révèle Alexandre Astier.