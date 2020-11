Aya Nakamura apporte son soutien au producteur passé à tabac

« Merci aux caméras et courage à Michel ». C'est le message de soutien qu'a envoyé Aya Nakamura ce vendredi sur Twitter à destination du producteur de musique passé à tabac par des policiers le samedi 21 novembre.

Le monde de la musique se mobilise sur les réseaux sociaux après la publication de choquantes images par Loopsider le 26 novembre. Sur les vidéos on peut voir le déchaînement de violences de plusieurs policiers à l'encontre du producteur de rap parisien.

Merci aux caméras et courage à Michel https://t.co/EIwA5rhNxF — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) November 27, 2020

Après Aya Nakamura, Benjamin Biolay a lui aussi réagi. Le chanteur a qualifié le passage à tabac de Michel Zecler d'« insupportable, choquant, injuste, fou » sur son compte Instagram. Dadju a lui aussi relayé des photos du visage ensanglanté de l'homme de 41 ans.

Des dirigeants de la Sacem réagissent

Le directeur général de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) Jean-Noël Tronc, a également réagi sur Twitter. Il s'est dit notament « profondément choqué par images insupportables » et a apporté son soutien à « Michel Zecler dont la dignité extrême dans sa réaction est une leçon de démocratie et de courage ».

Profondément choqué par images insupportables #MichelZecler dont la dignité extrême dans sa réaction est une leçon de démocratie et de courage. Il n’empêche : au-delà des faits individuels, une question de fond se pose pour la République et la diversité qui fait notre force. — Jean-Noël Tronc (@jntronc) November 27, 2020

« Au-delà des faits individuels, une question de fond se pose pour la République et la diversité qui fait notre force », a-t-il ajouté.

Bruno Lion, président du Conseil d'administration de la Sacem, a également exprimé son indignation et sa solidarité avec Michel Zecler sur Twitter. « Nos collègues doivent pouvoir vivre et travailler en paix quelle que soit leur couleur de peau », a-t-il notamment écrit.