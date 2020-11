Isabelle Huppert est la meilleure actrice française du XXIe siècle

Le quotidien américain The New York Times a dévoilé son classement des 25 meilleurs actrices et acteurs du XXIe siècle. La comédienne française Isabelle Huppert se hisse à la deuxième marche du podium, derrière Denzel Washington, vu dans «Malcolm X» et «Philadelphia».

Celle qui a obtenu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice en 2017 pour sa performance dans «Elle» de Paul Verhoeven s’octroie donc les louanges de la rédaction. La muse de Claude Chabrol devance l’acteur britannique Daniel Day-Lewis, formidable dans le biopic «Lincoln» de Steven Spielberg, qui complète le top 3 de ce classement.

These are the 25 greatest actors of the last 20 years according to our critics, @ManohlaDargis and @aoscott. https://t.co/gCcPONvY6v

— The New York Times (@nytimes) November 25, 2020