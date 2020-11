Les 5 bienfaits surprenants du romarin

Comme le thym et l'origan, le romarin est une plante aromatique provenant des régions méditerranéennes qui parfume les plats et les viandes grillées. Si elle est appréciée en cuisine, elle l'est aussi pour ses vertus thérapeutiques. Voici cinq raisons d'en avoir dans ses placards.

il calme les migraines

Le romarin est connu pour son action anti-inflammatoire. Comme la menthe poivrée, il calme les maux de tête et peut être très utile en cas de migraine tenace. Pour ce faire, il suffit de l’utiliser en tisane ou en inhalation en se couvrant la tête avec une serviette puis en inspirant la vapeur. Une solution naturelle qui pourra remplacer les médicaments. Mais si les douleurs persistent, il faut impérativement consulter un médecin.

il est bon pour la peau

La tisane de romarin est recommandée pour nettoyer en profondeur les peaux mixtes, à tendance grasse ou acnéique. Cette plante aromatique aux propriétés antiseptiques appliquée sous forme d’huile, soigne les brûlures, les coupures légères, et aide à la cicatrisation. Utilisé en soin capillaire que l’on retrouve dans le commerce ou à confectionner à la maison, le romarin permet de lutter contre les pellicules , de limiter la chute des cheveux et de favoriser leur repousse.

il favorise la concentration

A l’Antiquité, les Grecs avaient déjà recours au romarin pour améliorer la concentration et la mémoire. Ils se fabriquaient des couronnes de rameaux qu'ils plaçaient sur la tête, une technique qui, selon eux, les aider dans leurs travaux de recherche. Il est conseillé aujourd'hui de déposer quelques gouttes d’huile essentielle de romarin sur un mouchoir que l’on inhalera, ou d'en mettre dans son diffuseur d'intérieur. Cela stimule l’intellect, réduit le stress et dégage aussi les voies respiratoires.

il stimule le système digestif

Après un dîner trop riche, comme le réveillon de Noël, on ressent souvent une lourdeur au niveau de l’estomac et des ballonnements. Pour les combattre, rien de plus simple. Il suffit de boire une infusion de romarin après chaque repas. Ses vertus antispasmodiques et diurétiques participent à stimuler la sécrétion de la bile et agissent ainsi directement sur la digestion, en éliminant les toxines présentes dans l’organisme.

il soulage les douleurs musculaires

Afin d’atténuer des douleurs articulaires ou musculaires, on peut masser les zones à traiter avec de l’huile essentielle de romarin diluée si votre peau est trop sensible, ou sous forme de compresse en appuyant sur l’inflammation. Autre alternative pour soulager la douleur : mettre quelques feuilles de romarin séchées dans son bain et profiter de ce moment de détente.