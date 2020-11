Déconfinement : quelles expositions visiter à Paris à partir du 15 décembre ?

Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi 24 novembre les grandes lignes du plan de déconfinement, avant de laisser la place ce jeudi à son Premier Ministre, Jean Castex.

A partir du 15 décembre, les amateurs d'art vont pouvoir à nouveau admirer les chefs d'oeuvres des grands musées. Chaque lieu s'adapte ensuite en fonction du protocole sanitaire très strict à appliquer. Pour l'instant, certains ont déjà donné leurs dates et leurs horaires. Pour les amateurs des visites de nuit, les nocturnes sont toutes suspendues en raison du retour du couvre-feu. Voici une liste non exhaustive des expositions dont la tenue est confirmée par les organisateurs, à partir du 15 ou du 16 décembre (suivant le jour de fermeture du musée).

Man Ray et la mode au Palais du Luxembourg

Man Ray - Les larmes 1932 © Man Ray

Prévue initialement du 9 avril au 26 juillet 2020 au musée du Luxembourg, l’exposition autour du photographe finalement reportée au 23 septembre 2020 puis suspendue, reprend ce 15 décembre jusqu’au 17 janvier 2021. S'il a déjà suscité deux grandes expositions à Paris, l'une - une retrospective - au Grand Palais en 1988 et l'autre à la Pinacothèque en 2008, le photographe Man Ray fait son entrée au Musée du Luxembourg, sous un angle encore jamais abordé : son travail de photographe de mode. Arrivé à Paris en 1921, Man Ray fut vite accepté dans le cercle des dadaïstes et surréalistes tout en voyant ses photographies de mode publiées par Harper's Bazaar, Vu, Vogue et Vanity Fair. L'occasion d'y découvrir comment les productions artistiques de Man Ray ont pu parfois être enrichies par son travail de commande pour les maisons de couture. Pendant la période du couvre-feu, le musée fermera tous les jours à 19h.

Man Ray et la mode, reprise le 15 décembre jusqu'au 17 janvier 2021.

Turner à Jacquemart André

J. M. W. Turner (1775 – 1851), Venise : Vue sur la lagune au coucher du soleil, Tate, accepté par la nation dans le cadre du legs Turner 1856, Photo © Tate

Paris avait bien besoin d'un peu du soleil cher à Turner en 2020. Le musée Jacquemart-André accueillait début 2020 une grande retrospective de Joseph Mallord William Turner (1775-1851), l'un des plus grands représentants de l'âge d'or de l'aquarelle anglaise, qui exploita avec force les effets de lumière dans les paysages anglais ou les lagunes vénitiennes. Des prêts de la Tate Britain de Londres, abritant la plus grande collection de Turner au monde, permettent au public d'admirer une soixantaine d'aquarelles et une dizaine de peintures à l'huile du Britannique.

«Turner, peintures et aquarelles de la Tate», reprise le 15 décembre au musée Jacquemart André.

Le corps et l'âme au Louvre

Le Louvre et le musée Castello Sforzesco de Milan proposent une plongée dans la sculpture de la Renaissance, de Donatello à Michel-Ange en passant par des artistes injustement oubliés, à travers plus de 140 oeuvres qui explorent la représentation de la figure humaine dans la diversité de ses mouvements. Au-delà de la technique, ces oeuvres montrent l'étendue de l'étude des expressions et des sentiments durant la seconde moitié du Quattrocento jusqu'au début du seizième siècle. Pour les plus férus de cette période, le Louvre propose également - jusqu'au 4 janvier - une exposition sur Albrecht Altdorfer, artiste majeur de la Renaissance allemande.

Le corps et l'âme, de Donatello à Michel-Ange. Sculptures italiennes de la Renaissance, reprise le 16 décembre jusqu'au 18 janvier 2021 au Musée du Louvre.

Monet, Renoir, Chagall... et Yves Klein à l'atelier des lumières

Simulation - © Culturespaces / Nuit de Chine

Après l'immense succès de l'exposition Van Gogh, l'atelier des lumières propose au spectateur de se rendre sur les rives de la Mediterranée à la rencontre des chefs-d'oeuvre d'une vingtaine d'artistes majeures : Renoir, Monet, Pissaro, Matisse Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall... Tous se sont inspirés de la lumière particulière des paysages méditerranéens pour créer. En 7 séquences d'une quarantaine de minutes, le public sera emporté d'un courant artistique à l'autre : impressionnisme, fauvisme ou encore pointillisme, cette exposition immersive retrace la fascination pour cette mer qui infuse bon nombre d'artistes. En parallèle, l'atelier des lumières propose «Yves Klein, l'infini bleu», un programme court d'une dizaine de minutes proposant de plonger dans le parcours et l'art du fameux créateur du bleu portant son nom, qui, né à Nice, voit dans le ciel de la Méditerranée sa première inspiration.

Monet, Renoir... Chagall. Voyage en Méditerranée, reprise le 15 décembre et prolongations jusqu'au 17 janvier 2021 à l'atelier des lumières.

«Yves Klein, l'infini bleu», reprise le 15 décembre jusqu'au 3 janvier 2021 à l'atelier des lumières.

Paul Cézanne à Marmottan

Paul Cézanne, «La Montagne Sainte-Victoire», vers 1880, Huile sur toile - Paris, musée d'Orsay, © Paris, musée d'Orsay, donation de la petite-fille d'Auguste Pellerin, 1969.

Pour la première fois, les oeuvres de Paul Cézanne sont mises en regard de celles signées par les grands maîtres italiens du XVIIe au XIXe siècle tels que le Tintoret ou le Greco, et de peintres plus modernes comme Boccioni ou Pirandello. Ces oeuvres venues du monde entier permettent de mettre en lumière toute la culture latine qui a infusé l'art de Cézanne et notamment l'oeuvre iconique «Montagne Sainte-Victoire», ou encore «Pastorale» mais aussi l'influence des oeuvres de Paul Cézanne sur les artistes du Novecento.

«Cézanne et les maîtres. Rêve d'Italie», reprise le 15 décembre jusqu'au 3 janvier 2021 au musée Marmottan Monet.

Picasso et la Bande dessinée au Musée Picasso

N'en déplaise aux grincheux : Pablo Picasso, l'un des plus grands peintres au monde, déjà de son vivant, a entretenu des liens forts avec la bande-dessinée, art encore considéré comme une pratique peu respectable au tournant du vingtième siècle. Loin de rester dans sa tour d'ivoire, Picasso s'inspirait de la culture populaire pour nourrir ses peintures jusqu'à s'approprier les codes du neuvième art, comme les phylactères pour donner la parole à ses personnages et des pages organisées en séquences grâce au principe de la case. On découvre aussi de nombreux hommages des auteurs de BD au maître, de Hergé à Gotlib en passant par Philippe Geluck.

Picasso et la bande dessinée, reprise le 15 décembre jusqu'au 3 janvier 2021 au musée Picasso.

Les musiques de Picasso à la Philharmonie

La flûte de Pan, Paris, 1923, Musée National Picasso-Paris © Succession Picasso 2020

Initialement prévue au printemps, repoussée en raison de la fermeture des musées, l'exposition «Les musiques de Picasso» ouvrait ses portes le 22 septembre 2020. Joueurs de flûte, guitares cubistes, ballets russes et saltimbanques... L'exposition explore les liens qui unissaient le peintre à la musique à travers plus de 250 oeuvres. Un parcours sonore accompagne le public dans la (re)découverte de ces oeuvres.

Les musiques de Picasso, reprise le 15 décembre jusqu'au 3 janvier à la Philharmonie de Paris.

Renaud à la Philharmonie

A peine ouverte, l'exposition sur le chanteur Renaud avait dû fermer avec ce reconfinement. Initiée notamment par son frère jumeau, David Séchan, l'exposition fait la part belle aux différentes facettes du chanteur à travers des documents personnels familiaux, des archives et des témoignages d'artistes et de proches. «Docteur Renaud, mister Renard» se dévoile autant comme le jeune rebelle de la porte d'Orléans que comme l'éternel amoureux de l'enfance, en artiste engagé.

Renaud, Putain d'expo !, reprise le 15 décembre jusqu'au 2 mai 2021 à la Philharmonie de Paris

Largo Winch à Citéco

© Bossard / Van Hamme / Francq / Giacometti / Dupuis 2019

Le milliardaire au grand coeur créé par Jean Van Hamme (re)prend ses quartiers dans la toute nouvelle cité de l'économie, Citéco. L'occasion pour les fans de la série BD de replonger dans l'univers aujourd'hui porté par Eric Giacometti et toujours sublimement dessiné par Philippe Francq. Au-delà de l'hommage rendu au héros de papier qui compte désormais à son actif 22 albums (le tome 23 doit paraître en 2021), cette exposition est l'occasion de s'initier de manière ludique au monde opaque de la finance.

Largo Winch, aventurier de l'économie, reprise le 15 décembre jusqu'au 21 février 2021 à Citéco.

Catherine Meurisse à la BPI

Dessinatrice, caricaturiste, reporter, illustratrice ou encore scénariste, elle a travaillé pendant quinze ans pour la presse, dont Charlie Hebdo, mais prouve également au fil de sa carrière toute sa sensibilité artistique, à travers ses différentes influences, de Delacroix à Claire Brétecher en passant par Tomi Ungerer, mais aussi à travers les joies et les épreuves de sa vie qui infusent ses oeuvres.



De ses travaux d'enfance à ses plus récentes oeuvres, Catherine Meurisse, première auteure de BD à intégrer l'Académie des beaux-arts, le 15 janvier dernier dans la section peinture, ne manque pas de montrer ici toute l'étendue de son talent.

Catherine Meurisse : la vie en dessin, reprise le 15 décembre jusqu'au 25 janvier 2021.

Noir et blanc : une esthétique de la photographie au Grand Palais

Terrain d'expression des plus grands photographes, le noir et blanc s'expose à travers 300 tirages emblématiques des collections de la Bibliothèque Nationale de France. Nadar, Man Ray, Robert Franck, Henri Cartier Bresson, Helmut Newton, William Klein et Diane Arbus ne sont que quelques noms célèbres qui peuplent les murs du Grand Palais. Pendant la période du couvre-feu, le musée fermera tous les jours à 20h.

Noir & Blanc : une esthétique de la photographie. Collection de la Bibliothèque Nationale de France, reprise au 16 décembre, prolongations jusqu'au 1er février 2021.

Gabrielle Chanel au Palais Galliera

Robe de cocktail, printemps-été 1959. Dentelle noire de Dognin, Paris, Patrimoine de CHANEL © Julien T. Hamon

Afin de fêter sa réouverture après des travaux d'extension, le musée de la mode de la ville de Paris - le palais Galliera - consacre une exposition à la couturière Gabrielle Chanel. De sa marinière en jersey à la fameuse petite robe noire en passant par son cultissime «N°5» sans oublier les tailleurs, sacs matelassés et bijoux fantaisie, l'exposition rend hommage à l'esprit et au style intemporel de «Coco» Chanel sur près de 1500 mètres carré.

Gabrielle Chanel. Manifeste de mode, reprise le 15 décembre jusqu'au 14 mars 2021.