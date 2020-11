Luc Langevin inaugure son spectacle interactif en ligne « Interconnectés » le 4 décembre

Les salles de spectacle ne rouvriront que le 15 décembre prochain. En attendant de retrouver les artistes sur scène et pour vivre une expérience hors norme, l’illusionniste Luc Langevin lancera dès le 4 décembre prochain son premier show numérique.

Un spectacle, conçu spécialement pour et pendant cette période de crise sanitaire, qu'il a baptisé « Interconnectés », puisqu’il permettra au public d’interagir en direct avec l’artiste.

Comme beaucoup d’artistes, Luc Langevin a en effet subi les conséquences de la crise sanitaire. Alors qu’il devait jouer en janvier prochain au Casino de Paris son spectacle « Maintenant demain», ce dernier a été reporté à 2022. Pas de quoi empêcher l’illusionniste, salué par un Mandrake d’or en 2015 et incontournable pour entremêler illusion et sciences, de partager sa passion. Afin de faire face à cette situation, ce digne représentant de la magie moderne rivalise d’inventivité. Comment ? En repoussant toujours plus loin les limites de son art. Le Québécois donne ainsi rendez-vous aux spectateurs depuis chez eux, tout en permettant à une vingtaine d'entre eux d’interagir directement avec lui, mais aussi sur ce qui se jouera sous leurs yeux. Ils pourront notamment décider de ce qui se transformera, se téléportera ou apparaîtra durant les soixante minutes de ce show.

Un show donné depuis son atlier

Un spectacle qui prendra la forme d’un plan séquence, et que Luc Langevin présente comme « un concept novateur où vous faites partie de la magie », note-t-il dans la bande annonce de ce spectacle. Après avoir passé plusieurs mois à construire ce nouveau spectacle donné depuis son atelier - un lieu présenté pour la première fois et gardé jusqu’alors secret - Luc Langevin compte bien bluffer encore une fois son public avec des numéros résolument contemporains. Des numéros grâce auxquels l'illusionniste envisage bien de déconstruire toutes les explications rationnelles avancées par nos cerveaux, comme « les cartes sont truquées, c’était caché dans sa manche, il a un complice », poursuit-il « pour que la seule issue de votre esprit soit l’émerveillement », alors même que la magie se produira dans leur boîte mail et même chez eux.

Le spectacle sera diffusé sur une plate-forme dédiée à partir du 4 décembre et jusqu’au 31 janvier pour le public européen. Les spectateurs auront le choix entre un billet premium (45 €) afin d’interagir avec Luc Langevin et apparaître à l’écran ou un billet « classique » (20 €).