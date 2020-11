Thor : ce que l'on sait sur «Love and Thunder», le prochain volet consacré au super-héros Marvel

Le quatrième volet du super-héros nordique baptisé «Thor : Love and Thunder» est attendu sur grand écran en février 2022. Et son tournage doit commencer dès le mois de janvier 2021.

Ce film, qui est présenté par certains observateurs comme un Avengers 5 en raison de son casting, marquera le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster. Mieux encore, celle-ci va devenir une super-héroïne à part entière au côté de l’homme fort du royaume d’Asgard.

«Elle a des pouvoirs», a expliqué Natalie Portman dans une récente interview dans l’émission américain The Kelly Clarkson Show. «Ce n'est pas exactement la même chose que Thor, c'est sa propre version, et elle s'appelle The Mighty Thor», poursuit la comédienne qui serait déjà en Australie afin de préparer le tournage.

Un casting impressionnant

Les fans de Marvel retrouveront bien évidemment Chris Hemsworth dans le rôle principal, ainsi que Tessa Thompson dans celui de Valkyrie, la reine du royaume d’Asgard. Mais d’autres personnages incontournables seront également présents à l’écran. A commencer par Peter Quill, alias Star-Lord, le héros des Gardiens de la Galaxie incarné par Chris Pratt (et peut-être de Groot, mais l'information reste floue pour le moment).

Le grand méchant de l’histoire sera incarné par Christian Bale, qui serait lui aussi en Australie auprès de Natalie Portman et du réalisateur Taika Waititi afin de préparer le début du tournage. Il devrait incarner un personnage appelé Gorr the God Butcher, et dont la première apparition dans les comics est assez récente puisqu’elle date de janvier 2013.